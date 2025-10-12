Megyei foci - Szárnyukat szegték a tápi sasoknak, Rajkán tarolt a Dunakiliti - fotók

A bajnokság állása:

1. Tét 10 8 0 2 25 - 7 24 2. Győrasszonyfa 10 7 3 0 16 - 5 24 3. Pannonhalma 10 6 2 2 17 - 7 20 4. Kajárpéc 10 5 4 1 25 - 10 19 5. Bőny 9 5 2 2 24 - 18 17 6. Győrújfalu II 10 4 4 2 25 - 14 16 7. Győrszentiván 10 4 4 2 30 - 20 16 8. Börcs* 9 4 4 1 22 - 8 12 9. Táp 10 3 1 6 16 - 34 10 10. Vámosszabadi* 10 2 3 5 13 - 24 8 11. Nyúl 9 2 1 6 22 - 28 7 12. DAC-UP 9 1 3 5 12 - 26 6 13. Felpéc 10 1 0 9 11 - 31 3 14. Bácsa II 10 0 1 9 7 - 33 1

*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Lipót Pékség–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Farkas, ill. Világi (2).

Kimle–Kunsziget 1–1 (1–1). Gsz.: Gyergyói, ill. Tóth A.

Elektromoson-Levél–Hincsics Color-Ásványráró 3–3 (2–1). Gsz.: Skoda (2), Dankó, ill. Szombathelyi (2), Kerpics.

Lébény–Mosonszentmiklós 0–0.

Foldana-Hédervár–MITE 1–2 (1–0). Gsz.: Angyal, ill. Tiba (2).

Rajka–Dunakiliti 0–7 (0–3). Gsz.: Bedő (6), Wurm.

Máriakálnok–Duvenbeck-Hegyeshalom 3–2 (0–2). Gsz.: Szigeti, Nagy B., Orsós, ill. Glaser,

A bajnokság állása:

1. Lébény 10 8 2 0 40 - 7 26 2. Máriakálnok 9 7 1 1 37 - 15 22 3. Dunakiliti 9 6 3 0 32 - 9 21 4. Jánossomorja 10 6 1 3 17 - 14 19 5. Hegyeshalom 9 5 2 2 21 - 7 17 6. Hédervár 10 5 1 4 29 - 16 16 7. MITE 10 4 2 4 15 - 15 14 8. Lipót 9 3 1 5 13 - 18 10 9. Ásványráró 9 3 1 5 14 - 34 10 10. Kunsziget 9 2 2 5 11 - 20 8 11. M.-szentmiklós 10 2 1 7 23 - 19 7 12. Levél 9 2 1 6 16 - 31 7 13. Rajka 9 2 1 6 13 - 37 7 14. Kimle 10 1 1 8 10 - 49 4

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

SVSE-GYSEV–Lövő 1–5 (1–3). Gsz.: Sieger, ill. Balogh Martin (3), Balogh Marcell, Kiss R.

Farád–Rábatamási 0–2 (0–2). Gsz.: Hanzel, Török.

Nagycenk–Beled 1–2 (0–0). Gsz.: Horváth D., ill. Bándoli (2).

Rábaszentandrás–Petőháza 1–2 (0–1). Gsz.: Kovács D., ill. Bauer, Boross.

MET-NA-Veszkény–Szany 0–3 (0–3). Gsz.: Molnár G., Szigeti Zs., Németh B.

Répcementi–SFAC 1900 4–0 (0–0). Gsz.: Szűcs Á. (2), Seregélyi G., Németh P.

A bajnokság állása:

1. R.-szentandrás 10 6 2 2 19 - 12 20 2. Beled 10 5 3 2 23 - 15 18 3. Rábatamási 10 5 3 2 20 - 13 18 4. Szany 10 5 1 4 14 - 14 16 5. Répcementi 9 4 4 1 24 - 15 16 6. Petőháza 10 3 5 2 14 - 13 14 7. Lövő 10 4 1 5 23 - 23 13 8. Veszkény 10 4 1 5 19 - 19 13 9. Nagycenk 10 3 3 4 23 - 26 12 10. SFAC 10 3 1 6 13 - 21 10 11. Farád 10 3 0 7 15 - 21 9 12. SVSE 9 1 2 6 8 - 23 5

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Pér–Bakonyszentlászló 2–3 (2–1). Gsz.: Boros, Laposa, ill. Nyári (2), Féli.

Sokorópátka–Tényő 3–2 (0–1). Gsz.: Birkás (2), Kalmár, ill. Schwarz, Horváth M.

Töltéstava–Veszprémvarsány 4–4 (1–3). Gsz.: Zsolnai (2), Mesterházy, Kalányos, ill. Körmendi (2), Marosi, Gyöngyösi.

Gyömöre–Csikvánd 1–1 (0–1). Gsz.: Pongrácz, ill. Ráthonyi.

A bajnokság állása:

1. B.-szentlászló 9 8 1 0 40 - 8 25 2. Sokorópátka 10 8 0 2 32 - 15 24 3. Csikvánd 10 5 3 2 27 - 15 18 4. Tényő 10 5 0 5 30 - 30 15 5. Pér 10 4 0 6 34 - 29 12 6. Töltéstava 10 3 1 6 23 - 38 10 7. V.-varsány 10 1 2 7 23 - 59 5 8. Gyömöre 9 1 1 7 7 - 22 4

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Győrújbarát II–Rábapatona 1–9 (0–4). Gsz.: Vincze, ill. Meicz (3), László (2), Papp, Tápai, Varga M., Nyakas.

Rábaszentmihály–Enese 1–2 (1–0). Gsz.: Horváth M., ill. Eitler, Tejfel.

Győrság–Kóny 0–7 (0–3). Gsz.: Rácz (3), Czinanó, Bári, Karvaj, Farkas.

Győr Sharks–Pázmándfalu 0–0.

Bágyogszovát–Győrsövényház 6–0 (3–0). Gsz.: Szabó Zs. (4), Szücs, Kovács R.

Abda II-Dom-King–DAC 1912 0–9 (0–4). Gsz.: Szilvágyi (2), Lengyel (2), Rózsavölgyi, Makkos, Bessenyei, Perfetto, Sebestyén.

A Bajcs–Nagyszentjános mérkőzés 3–1-es állánál félbeszakadt.