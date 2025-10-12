október 12., vasárnap

Megyei foci

45 perce

Szárnyukat szegték a tápi sasoknak, Rajkán tarolt a Dunakiliti - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrszentiván–Téti Sokoró 1–3 (0–1). Gsz.: Böcz, ill. Paár, Papp B., Molnár G. 
Győrasszonyfa–Vámosszabadi 2–0 (0–0). Gsz.: Sáhó, Wágenhoffer. 
Robo-Tech-Börcs–Táp 6–0 (1–0). Gsz.: Püspök (3), Antal, Árpási, Molnár R. (öngól). 
Nyúl–Pannonhalma Horn 0–3 (0–2). Gsz.: Kállai (2), Imre. 
Felpéc–Üstökös FC Bácsa II 2–0 (1–0). Gsz.: Gerencsér, Németh R. 
DAC-UP–Bőny 2–4 (1–2). Gsz.: Ruisz, Farkas, ill. Szabó P. (3), Sebők. 
Győrújfalu II–Kajárpéc-Herold Trans, 17 óra.

Győrszentiván-Tét,vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

A bajnokság állása:

   *A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Lipót Pékség–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Farkas, ill. Világi (2). 
Kimle–Kunsziget 1–1 (1–1). Gsz.: Gyergyói, ill. Tóth A. 
Elektromoson-Levél–Hincsics Color-Ásványráró 3–3 (2–1). Gsz.: Skoda (2), Dankó, ill. Szombathelyi (2), Kerpics.  
Lébény–Mosonszentmiklós 0–0.
Foldana-Hédervár–MITE 1–2 (1–0). Gsz.: Angyal, ill. Tiba (2). 
Rajka–Dunakiliti 0–7 (0–3). Gsz.: Bedő (6), Wurm. 
Máriakálnok–Duvenbeck-Hegyeshalom 3–2 (0–2). Gsz.: Szigeti, Nagy B., Orsós, ill. Glaser,

A bajnokság állása:

1.Lébény1082040 - 726
2.Máriakálnok971137 - 1522
3.Dunakiliti963032 - 921
4.Jánossomorja1061317 - 1419
5.Hegyeshalom952221 - 717
6.Hédervár1051429 - 1616
7.MITE1042415 - 1514
8.Lipót931513 - 1810
9.Ásványráró931514 - 3410
10.Kunsziget922511 - 208
11.M.-szentmiklós1021723 - 197
12.Levél921616 - 317
13.Rajka921613 - 377
14.Kimle1011810 - 494

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

SVSE-GYSEV–Lövő 1–5 (1–3). Gsz.: Sieger, ill. Balogh Martin (3), Balogh Marcell, Kiss R. 
Farád–Rábatamási 0–2 (0–2). Gsz.: Hanzel, Török.
Nagycenk–Beled 1–2 (0–0). Gsz.: Horváth D., ill. Bándoli (2). 
Rábaszentandrás–Petőháza 1–2 (0–1). Gsz.: Kovács D., ill. Bauer, Boross. 
MET-NA-Veszkény–Szany 0–3 (0–3). Gsz.: Molnár G., Szigeti Zs., Németh B.
Répcementi–SFAC 1900 4–0 (0–0). Gsz.: Szűcs Á. (2), Seregélyi G., Németh P.

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás1062219 - 1220
2.Beled1053223 - 1518
3.Rábatamási1053220 - 1318
4.Szany1051414 - 1416
5.Répcementi944124 - 1516
6.Petőháza1035214 - 1314
7.Lövő1041523 - 2313
8.Veszkény1041519 - 1913
9.Nagycenk1033423 - 2612
10.SFAC1031613 - 2110
11.Farád1030715 - 219
12.SVSE91268 - 235

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Pér–Bakonyszentlászló 2–3 (2–1). Gsz.: Boros, Laposa, ill. Nyári (2), Féli. 
Sokorópátka–Tényő 3–2 (0–1). Gsz.: Birkás (2), Kalmár, ill. Schwarz, Horváth M. 
Töltéstava–Veszprémvarsány 4–4 (1–3). Gsz.: Zsolnai (2), Mesterházy, Kalányos, ill. Körmendi (2), Marosi, Gyöngyösi. 
Gyömöre–Csikvánd 1–1 (0–1). Gsz.: Pongrácz, ill. Ráthonyi. 

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló981040 - 825
2.Sokorópátka1080232 - 1524
3.Csikvánd1053227 - 1518
4.Tényő1050530 - 3015
5.Pér1040634 - 2912
6.Töltéstava1031623 - 3810
7.V.-varsány1012723 - 595
8.Gyömöre91177 - 224

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Győrújbarát II–Rábapatona 1–9 (0–4). Gsz.: Vincze, ill. Meicz (3), László (2), Papp, Tápai, Varga M., Nyakas. 
Rábaszentmihály–Enese 1–2 (1–0). Gsz.: Horváth M., ill. Eitler, Tejfel. 
Győrság–Kóny 0–7 (0–3). Gsz.: Rácz (3), Czinanó, Bári, Karvaj, Farkas. 
Győr Sharks–Pázmándfalu 0–0.
Bágyogszovát–Győrsövényház 6–0 (3–0). Gsz.: Szabó Zs. (4), Szücs, Kovács R. 
Abda II-Dom-King–DAC 1912 0–9 (0–4). Gsz.: Szilvágyi (2), Lengyel (2), Rózsavölgyi, Makkos, Bessenyei, Perfetto, Sebestyén.
A Bajcs–Nagyszentjános mérkőzés 3–1-es állánál félbeszakadt. 

 

A bajnokság állása:

1.Bágyogszovát990076 - 927
2.Enese990040 - 427
3.DAC 19128800114 - 524
4.Rábapatona970241 - 921
5.Győrsövényház960345 - 2518
6.Kóny960328 - 1418
7.Abda II850331 - 2215
8.R.-szentmihály1041519 - 2613
9.Győrújbarát II831426 - 4610
10.Pázmándfalu92169 - 437
11.Bajcs920712 - 406
12.Győr Sharks91178 - 694
13.Győrság91085 - 423
14.Börcs II91088 - 673
15.Nagyszentjános800811 - 520

 

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

MITE II–Öttevény 2–4 (1–2). Gsz.: Dívós, Tasnádi, ill. Hécz (2), Csup, Nagy L.
Lajtaszig-Darnózseli–Halászi 3–4 (3–1). Gsz.: Madarász (2), Komlósi, ill. Gyürü (3), Dávid. 
Dunasziget–Győrladamér 3–3 (2–0). Gsz.: Besszer, Csáki, Projkó, ill. Pozsonyi (2), Horváth Cs. 
Károlyháza–Mosonszentmiklós II 2–2 (1–1). Gsz.: Rozs, Orosz, ill. Finta (2). 
Hotel Lajta Park–Püski 2–1 (2–1). Gsz.: Kovács P., Kránitz, ill. Mihályi. 
Bódi Trans-Mosonszolnok–Dunaszeg 2–4 (1–2). Gsz.: Glázer, Varga Sz., ill. Koteczki (2), Németh P., Hermán. 
Solar CT-Mecsér–Bezenye 1–0 (1–0). Gsz.: Forgács. 
Dunaszentpál–Győrzámoly 5–2 (3–1). Gsz.: Gajdos (3), Jakatics (2), ill. Krén, Vadász. 
A bajnokság állása: 

1.Mecsér1090136 - 1327
2.Dunasziget1081129 - 1625
3.Dunaszentpál1080236 - 1024
4.Dunaszeg1080242 - 1724
5.Hotel Lajta P.1071248 - 1922
6.Püski1070345 - 2021
7.Halászi1051433 - 2516
8.Győrzámoly1051436 - 3116
9.Károlyháza833225 - 2012
10.M.-miklós II1032523 - 3011
11.M.-szolnok1030714 - 329
12.Győrladamér921615 - 387
13.Darnó-Zseli912617 - 225
14.Öttevény1011812 - 594
15.Bezenye100289 - 352
16.MITE II*1001911 - 440

  *A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Kisfalud–Vág 0–7 (0–0). Gsz.: Balázs (3), Kovács D., Szabó B., Teke, Balás. 
Ágfalva–Egyed 6–0 (0–0). Gsz.: Horváth L. (3), Bánhidi (2), Várallyay. 
Csapod–Markotabödöge 2–1 (1–1). Gsz.: Takács P., Szép, ill. Tollár. 
Egyházasfalu–Mihályi 4–1 (1–1). Gsz.: Mészáros (4), ill. Ács. 
Osli–Jobaháza 0–2 (0–0). Gsz.: Varga L., Bognár.  

A bajnokság állása:

1.Osli1090138 - 1527
2.Csapod980129 - 1324
3.Vág961233 - 1219
4.Jobaháza951321 - 1016
5.Fertőrákos851224 - 1716
6.M.-bödöge850321 - 1415
7.Egyházasfalu922523 - 328
8.Ágfalva821517 - 257
9.Mihályi81167 - 174
10.Egyed911713 - 354
11.Kisfalud90094 - 400

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Nagylózs–Tercia-Fertőendréd 0–2 (0–1). Gsz.: Dunajski, Eöri. 
Sopronhorpács–Újkér 4–4 (3–3). Gsz.: Cziráki (2), Szép, Pinezits, ill. Csuka (2), Lukács (2). 
Fertőszentmiklós II–Rábakecöl 1–0 (1–0). Gsz.: Fekete. 
Fertőd–Zsira 3–2 (2–1). Gsz.: Horváth-Dori, Szántó, Horváth M., ill. Marton (2). 
Pusztacsalád–Himod 2–6 (0–2). Gsz.: Havasi, Kucskó, ill. Vellner (2), Horváth (2), Kocsis, Tóth. 
Babót–FIT Fertőpart-Hegykő 2–6 (0–4). Gsz.: Ács, Pócza, ill. Kóczán (3), Menyhárt (2), Szalai T. 
Harka–Balf 0–3 (0–1). Gsz.: Nagy D. (2), Nagy V. 

A bajnokság állása:

1.Hegykő880039 - 1124
2.Fertőendréd970236 - 2021
3.S.-horpács961234 - 1819
4.Babót951321 - 2316
5.Himod750230 - 1715
6.Balf750221 - 1315
7.Nagylózs1040622 - 2112
8.Répcevis840423 - 2312
9.F.-miklós II940522 - 2512
10.Újkér731321 - 2610
11.Rábakecöl830516 - 169
12.Fertőd720513 - 286
13.Pusztacsalád920717 - 346
14.Zsira911711 - 374
15.Harka810717 - 313

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

 

