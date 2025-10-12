45 perce
Szárnyukat szegték a tápi sasoknak, Rajkán tarolt a Dunakiliti - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával
Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Győrszentiván–Téti Sokoró 1–3 (0–1). Gsz.: Böcz, ill. Paár, Papp B., Molnár G.
Győrasszonyfa–Vámosszabadi 2–0 (0–0). Gsz.: Sáhó, Wágenhoffer.
Robo-Tech-Börcs–Táp 6–0 (1–0). Gsz.: Püspök (3), Antal, Árpási, Molnár R. (öngól).
Nyúl–Pannonhalma Horn 0–3 (0–2). Gsz.: Kállai (2), Imre.
Felpéc–Üstökös FC Bácsa II 2–0 (1–0). Gsz.: Gerencsér, Németh R.
DAC-UP–Bőny 2–4 (1–2). Gsz.: Ruisz, Farkas, ill. Szabó P. (3), Sebők.
Győrújfalu II–Kajárpéc-Herold Trans, 17 óra.
Győrszentiván-Tét,vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
A bajnokság állása:
*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Lipót Pékség–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Farkas, ill. Világi (2).
Kimle–Kunsziget 1–1 (1–1). Gsz.: Gyergyói, ill. Tóth A.
Elektromoson-Levél–Hincsics Color-Ásványráró 3–3 (2–1). Gsz.: Skoda (2), Dankó, ill. Szombathelyi (2), Kerpics.
Lébény–Mosonszentmiklós 0–0.
Foldana-Hédervár–MITE 1–2 (1–0). Gsz.: Angyal, ill. Tiba (2).
Rajka–Dunakiliti 0–7 (0–3). Gsz.: Bedő (6), Wurm.
Máriakálnok–Duvenbeck-Hegyeshalom 3–2 (0–2). Gsz.: Szigeti, Nagy B., Orsós, ill. Glaser,
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|10
|8
|2
|0
|40 - 7
|26
|2.
|Máriakálnok
|9
|7
|1
|1
|37 - 15
|22
|3.
|Dunakiliti
|9
|6
|3
|0
|32 - 9
|21
|4.
|Jánossomorja
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|Hegyeshalom
|9
|5
|2
|2
|21 - 7
|17
|6.
|Hédervár
|10
|5
|1
|4
|29 - 16
|16
|7.
|MITE
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Lipót
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|9.
|Ásványráró
|9
|3
|1
|5
|14 - 34
|10
|10.
|Kunsziget
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|11.
|M.-szentmiklós
|10
|2
|1
|7
|23 - 19
|7
|12.
|Levél
|9
|2
|1
|6
|16 - 31
|7
|13.
|Rajka
|9
|2
|1
|6
|13 - 37
|7
|14.
|Kimle
|10
|1
|1
|8
|10 - 49
|4
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
SVSE-GYSEV–Lövő 1–5 (1–3). Gsz.: Sieger, ill. Balogh Martin (3), Balogh Marcell, Kiss R.
Farád–Rábatamási 0–2 (0–2). Gsz.: Hanzel, Török.
Nagycenk–Beled 1–2 (0–0). Gsz.: Horváth D., ill. Bándoli (2).
Rábaszentandrás–Petőháza 1–2 (0–1). Gsz.: Kovács D., ill. Bauer, Boross.
MET-NA-Veszkény–Szany 0–3 (0–3). Gsz.: Molnár G., Szigeti Zs., Németh B.
Répcementi–SFAC 1900 4–0 (0–0). Gsz.: Szűcs Á. (2), Seregélyi G., Németh P.
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|10
|6
|2
|2
|19 - 12
|20
|2.
|Beled
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Rábatamási
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|4.
|Szany
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|5.
|Répcementi
|9
|4
|4
|1
|24 - 15
|16
|6.
|Petőháza
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Lövő
|10
|4
|1
|5
|23 - 23
|13
|8.
|Veszkény
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|9.
|Nagycenk
|10
|3
|3
|4
|23 - 26
|12
|10.
|SFAC
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Farád
|10
|3
|0
|7
|15 - 21
|9
|12.
|SVSE
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Pér–Bakonyszentlászló 2–3 (2–1). Gsz.: Boros, Laposa, ill. Nyári (2), Féli.
Sokorópátka–Tényő 3–2 (0–1). Gsz.: Birkás (2), Kalmár, ill. Schwarz, Horváth M.
Töltéstava–Veszprémvarsány 4–4 (1–3). Gsz.: Zsolnai (2), Mesterházy, Kalányos, ill. Körmendi (2), Marosi, Gyöngyösi.
Gyömöre–Csikvánd 1–1 (0–1). Gsz.: Pongrácz, ill. Ráthonyi.
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|9
|8
|1
|0
|40 - 8
|25
|2.
|Sokorópátka
|10
|8
|0
|2
|32 - 15
|24
|3.
|Csikvánd
|10
|5
|3
|2
|27 - 15
|18
|4.
|Tényő
|10
|5
|0
|5
|30 - 30
|15
|5.
|Pér
|10
|4
|0
|6
|34 - 29
|12
|6.
|Töltéstava
|10
|3
|1
|6
|23 - 38
|10
|7.
|V.-varsány
|10
|1
|2
|7
|23 - 59
|5
|8.
|Gyömöre
|9
|1
|1
|7
|7 - 22
|4
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Győrújbarát II–Rábapatona 1–9 (0–4). Gsz.: Vincze, ill. Meicz (3), László (2), Papp, Tápai, Varga M., Nyakas.
Rábaszentmihály–Enese 1–2 (1–0). Gsz.: Horváth M., ill. Eitler, Tejfel.
Győrság–Kóny 0–7 (0–3). Gsz.: Rácz (3), Czinanó, Bári, Karvaj, Farkas.
Győr Sharks–Pázmándfalu 0–0.
Bágyogszovát–Győrsövényház 6–0 (3–0). Gsz.: Szabó Zs. (4), Szücs, Kovács R.
Abda II-Dom-King–DAC 1912 0–9 (0–4). Gsz.: Szilvágyi (2), Lengyel (2), Rózsavölgyi, Makkos, Bessenyei, Perfetto, Sebestyén.
A Bajcs–Nagyszentjános mérkőzés 3–1-es állánál félbeszakadt.
A bajnokság állása:
|1.
|Bágyogszovát
|9
|9
|0
|0
|76 - 9
|27
|2.
|Enese
|9
|9
|0
|0
|40 - 4
|27
|3.
|DAC 1912
|8
|8
|0
|0
|114 - 5
|24
|4.
|Rábapatona
|9
|7
|0
|2
|41 - 9
|21
|5.
|Győrsövényház
|9
|6
|0
|3
|45 - 25
|18
|6.
|Kóny
|9
|6
|0
|3
|28 - 14
|18
|7.
|Abda II
|8
|5
|0
|3
|31 - 22
|15
|8.
|R.-szentmihály
|10
|4
|1
|5
|19 - 26
|13
|9.
|Győrújbarát II
|8
|3
|1
|4
|26 - 46
|10
|10.
|Pázmándfalu
|9
|2
|1
|6
|9 - 43
|7
|11.
|Bajcs
|9
|2
|0
|7
|12 - 40
|6
|12.
|Győr Sharks
|9
|1
|1
|7
|8 - 69
|4
|13.
|Győrság
|9
|1
|0
|8
|5 - 42
|3
|14.
|Börcs II
|9
|1
|0
|8
|8 - 67
|3
|15.
|Nagyszentjános
|8
|0
|0
|8
|11 - 52
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
MITE II–Öttevény 2–4 (1–2). Gsz.: Dívós, Tasnádi, ill. Hécz (2), Csup, Nagy L.
Lajtaszig-Darnózseli–Halászi 3–4 (3–1). Gsz.: Madarász (2), Komlósi, ill. Gyürü (3), Dávid.
Dunasziget–Győrladamér 3–3 (2–0). Gsz.: Besszer, Csáki, Projkó, ill. Pozsonyi (2), Horváth Cs.
Károlyháza–Mosonszentmiklós II 2–2 (1–1). Gsz.: Rozs, Orosz, ill. Finta (2).
Hotel Lajta Park–Püski 2–1 (2–1). Gsz.: Kovács P., Kránitz, ill. Mihályi.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Dunaszeg 2–4 (1–2). Gsz.: Glázer, Varga Sz., ill. Koteczki (2), Németh P., Hermán.
Solar CT-Mecsér–Bezenye 1–0 (1–0). Gsz.: Forgács.
Dunaszentpál–Győrzámoly 5–2 (3–1). Gsz.: Gajdos (3), Jakatics (2), ill. Krén, Vadász.
A bajnokság állása:
|1.
|Mecsér
|10
|9
|0
|1
|36 - 13
|27
|2.
|Dunasziget
|10
|8
|1
|1
|29 - 16
|25
|3.
|Dunaszentpál
|10
|8
|0
|2
|36 - 10
|24
|4.
|Dunaszeg
|10
|8
|0
|2
|42 - 17
|24
|5.
|Hotel Lajta P.
|10
|7
|1
|2
|48 - 19
|22
|6.
|Püski
|10
|7
|0
|3
|45 - 20
|21
|7.
|Halászi
|10
|5
|1
|4
|33 - 25
|16
|8.
|Győrzámoly
|10
|5
|1
|4
|36 - 31
|16
|9.
|Károlyháza
|8
|3
|3
|2
|25 - 20
|12
|10.
|M.-miklós II
|10
|3
|2
|5
|23 - 30
|11
|11.
|M.-szolnok
|10
|3
|0
|7
|14 - 32
|9
|12.
|Győrladamér
|9
|2
|1
|6
|15 - 38
|7
|13.
|Darnó-Zseli
|9
|1
|2
|6
|17 - 22
|5
|14.
|Öttevény
|10
|1
|1
|8
|12 - 59
|4
|15.
|Bezenye
|10
|0
|2
|8
|9 - 35
|2
|16.
|MITE II*
|10
|0
|1
|9
|11 - 44
|0
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Kisfalud–Vág 0–7 (0–0). Gsz.: Balázs (3), Kovács D., Szabó B., Teke, Balás.
Ágfalva–Egyed 6–0 (0–0). Gsz.: Horváth L. (3), Bánhidi (2), Várallyay.
Csapod–Markotabödöge 2–1 (1–1). Gsz.: Takács P., Szép, ill. Tollár.
Egyházasfalu–Mihályi 4–1 (1–1). Gsz.: Mészáros (4), ill. Ács.
Osli–Jobaháza 0–2 (0–0). Gsz.: Varga L., Bognár.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|10
|9
|0
|1
|38 - 15
|27
|2.
|Csapod
|9
|8
|0
|1
|29 - 13
|24
|3.
|Vág
|9
|6
|1
|2
|33 - 12
|19
|4.
|Jobaháza
|9
|5
|1
|3
|21 - 10
|16
|5.
|Fertőrákos
|8
|5
|1
|2
|24 - 17
|16
|6.
|M.-bödöge
|8
|5
|0
|3
|21 - 14
|15
|7.
|Egyházasfalu
|9
|2
|2
|5
|23 - 32
|8
|8.
|Ágfalva
|8
|2
|1
|5
|17 - 25
|7
|9.
|Mihályi
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|10.
|Egyed
|9
|1
|1
|7
|13 - 35
|4
|11.
|Kisfalud
|9
|0
|0
|9
|4 - 40
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Nagylózs–Tercia-Fertőendréd 0–2 (0–1). Gsz.: Dunajski, Eöri.
Sopronhorpács–Újkér 4–4 (3–3). Gsz.: Cziráki (2), Szép, Pinezits, ill. Csuka (2), Lukács (2).
Fertőszentmiklós II–Rábakecöl 1–0 (1–0). Gsz.: Fekete.
Fertőd–Zsira 3–2 (2–1). Gsz.: Horváth-Dori, Szántó, Horváth M., ill. Marton (2).
Pusztacsalád–Himod 2–6 (0–2). Gsz.: Havasi, Kucskó, ill. Vellner (2), Horváth (2), Kocsis, Tóth.
Babót–FIT Fertőpart-Hegykő 2–6 (0–4). Gsz.: Ács, Pócza, ill. Kóczán (3), Menyhárt (2), Szalai T.
Harka–Balf 0–3 (0–1). Gsz.: Nagy D. (2), Nagy V.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|8
|8
|0
|0
|39 - 11
|24
|2.
|Fertőendréd
|9
|7
|0
|2
|36 - 20
|21
|3.
|S.-horpács
|9
|6
|1
|2
|34 - 18
|19
|4.
|Babót
|9
|5
|1
|3
|21 - 23
|16
|5.
|Himod
|7
|5
|0
|2
|30 - 17
|15
|6.
|Balf
|7
|5
|0
|2
|21 - 13
|15
|7.
|Nagylózs
|10
|4
|0
|6
|22 - 21
|12
|8.
|Répcevis
|8
|4
|0
|4
|23 - 23
|12
|9.
|F.-miklós II
|9
|4
|0
|5
|22 - 25
|12
|10.
|Újkér
|7
|3
|1
|3
|21 - 26
|10
|11.
|Rábakecöl
|8
|3
|0
|5
|16 - 16
|9
|12.
|Fertőd
|7
|2
|0
|5
|13 - 28
|6
|13.
|Pusztacsalád
|9
|2
|0
|7
|17 - 34
|6
|14.
|Zsira
|9
|1
|1
|7
|11 - 37
|4
|15.
|Harka
|8
|1
|0
|7
|17 - 31
|3
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.