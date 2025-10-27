október 27., hétfő

Teke

20 perce

Szárnyalt Sass, de ez is kevés volt a győzelemhez

Címkék#Ipartechnika Győr SE#szuperliga#teke

Szárnyalt Sass, de ez is kevés volt a győzelemhez

Sass Edit

Tapétagyár női Szuperliga

Ipartechnika Győr SE – Tatabánya 3-5 (3405-3428)
Izgalmasan alakult az a Nyugat-dunántúli rangadó, hiszen minden párban mindkét csapat szerzett egy-egy pontot. Éppen ezért várható volt, hogy a mérkőzés kimenetele majd a faarányokon fog eldőlni. Az első párok versenyében a tatabánya 47 fás előnyt szerzett, amelyet a középső sorban guró vendégek további 44 fával növeltek. A záró sorban aztán Sass Edit hiába érte el a mérkőzés legjobb egyéni eredményét, és hiába verte meg ellenfelét 111 fával, nem tudták ledolgozni a fahátrányukat, és így kénytelenek voltak vesztesként lezárni a mérkőzést.
Psz: Sass E. 644, dr. Frank N. 568, Tóth-Móricz K. 560

Ifjúsági mérkőzés: Ipartechnika Győr SE – Tatabánya 1-3 (1048-1075)
Egyéni eredmények: Szabó L. 548, Rabóczki D. 527

Bábolna – Rába ETO Győr SE 7-1 (3179-2973)
A végeredmény ellenére a mérkőzés első két harmada nagyon szorosan alakult, a 3-1-es hazai vezetés mellett mindössze 22 fa előnyt szerzett a Bábolna. A találkozó befejezése azonban a hazaiak részéről nagyon sikeres volt, a két bábolnai játékos 184 fával ütött többet, mint a győri lányok, amivel aztán fölényessé tették a győzelmüket.
Pontszerzők: Istenes H. 593, Jakab M. 541, Felsőné 516, Horváthné 514, Tomozi B. 498, ill. Karácsony D. 529

Ifjúsági mérkőzés: Bábolna – Rába ETO Győr SE 3-1 (902-895)
Egyéni eredmények: Tömör B. 451, Nagy D. 451, ill. Lakatos V. 486, Gácsfalvi Cs. 409

NB I, Nyugat

Mosonszentmiklós – Rába ETO Győr SE 2-6 (3339-3432)
Mindkét csapatnak hazai pálya a Kristyán Zsuzsa teke csarnok, így nem volt kérdéses, hogy a játéktér nem lesz ismeretlen. Az ETO kezdte jobban a mérkőzést, már az első párokban Cseh Máté és Koller Dániel révén jelentős, 55 fás előnyt szereztek. A középső párban az egyik oldalon Saru Richárd, míg a másik oldalon Papp László produkált remek egyéni eredményt, mindketten csapatuk legjobbjai is lettek. Ekkor már eldőlni látszott a mérkőzés, mert a befejező etap mindkét oldalon egy-egy pontot eredményezett, de az ütött fa mennyisége még minimálisan növekedett is az ETO javára.
Psz: Papp L. 572, Korcz R.(Modrovits I.) 523, ill. Saru R. 609, Koller D. 592, Tóth D. 584, Cseh M. 570

Ifjúsági mérkőzés: Mosonszentmiklós – Rába ETO Győr SE 0-4 (830-965)
Egyéni eredmények: Szabó Zs. 426, Hovany M. 404, ill. Sárai M. 509, Szabó Gy. 456

NB II, Nyugat

Scarbantia SE – Csorna 6-2 (3075-3035)
Taktikát változtatott a Scarbantia szakvezetése, és az első párokban a rutinos játékosait küldte pályára. Bejött az elképzelés, mert 2-0-s vezetés mellett 52 fás előnnyel indították a mérkőzést a soproniak. A középső sorban egyenlő erők küzdelme folyt a pályán, hiszen mindkét esetben csupán néhány fa döntött az egyéni pontokról. A záró sorban aztán ismét egy-egy pont került mindkét csapat neve mellé, amellyel azonban a Scarbantia csapata szerezte meg a két bajnoki pontot.
Psz: Turner M. 538, Zsirai Gy. 519, Brancsek J. 508, Kocsis Gy. 475, ill. Endrődy O. 543, Nagy L. 518

Lauf-B TK – Soproni Sörgurítók 6-2 (3266-3073)
Csak nem akar megszületni az a bizonyos első Sörgurítók győzelem, hiszen ezúttal is korán és jelentős hátrányba kerültek a soproniak. Hiába szereztek az első két sorban egy-egy pontot, a záró felvonás ismét a hazai csapatnak sikerült jobban, így most is elmaradt a csapat bajnoki pontszerzése, így a tabella utolsó helyén várhatják a téli szünetet.
Psz: Straszner N. 539, Kovács M. 496

Győri területi bajnokság

Gyóróért Egyesület – Kunsziget 6-2 (2705-2547)
Az első párok összecsapása során a Kunsziget ráijesztett a hazaiakra, mert remek játékkal közel 50 fás előnyt szereztek. Ezt követően aztán a Gyóró csapata semmit nem bízott a véletlenre, és egymást felül múlva játékosai nem csak megfordították a mérkőzés állását, hanem három kiváló egyéni eredménnyel fölényessé is tették a győzelmüket.
Psz.:  Radák R. 483, Göcsei T. 475, Pintér Á. 475, Lukácsi L. 443, ill. Németh I. 445, Szalai M. 438

Sportműsor

November 2, vasárnap 
NB I, Nyugat: Rába ETO Győr SE – Sárvári Kinizsi Győr, Kristyán Zsuzsa teke csarnok, 11 óra.
 

