Szárnyalt Sass, de ez is kevés volt a győzelemhez

Tapétagyár női Szuperliga

Ipartechnika Győr SE – Tatabánya 3-5 (3405-3428)

Izgalmasan alakult az a Nyugat-dunántúli rangadó, hiszen minden párban mindkét csapat szerzett egy-egy pontot. Éppen ezért várható volt, hogy a mérkőzés kimenetele majd a faarányokon fog eldőlni. Az első párok versenyében a tatabánya 47 fás előnyt szerzett, amelyet a középső sorban guró vendégek további 44 fával növeltek. A záró sorban aztán Sass Edit hiába érte el a mérkőzés legjobb egyéni eredményét, és hiába verte meg ellenfelét 111 fával, nem tudták ledolgozni a fahátrányukat, és így kénytelenek voltak vesztesként lezárni a mérkőzést.

Psz: Sass E. 644, dr. Frank N. 568, Tóth-Móricz K. 560

Ifjúsági mérkőzés: Ipartechnika Győr SE – Tatabánya 1-3 (1048-1075)

Egyéni eredmények: Szabó L. 548, Rabóczki D. 527

Bábolna – Rába ETO Győr SE 7-1 (3179-2973)

A végeredmény ellenére a mérkőzés első két harmada nagyon szorosan alakult, a 3-1-es hazai vezetés mellett mindössze 22 fa előnyt szerzett a Bábolna. A találkozó befejezése azonban a hazaiak részéről nagyon sikeres volt, a két bábolnai játékos 184 fával ütött többet, mint a győri lányok, amivel aztán fölényessé tették a győzelmüket.

Pontszerzők: Istenes H. 593, Jakab M. 541, Felsőné 516, Horváthné 514, Tomozi B. 498, ill. Karácsony D. 529

Ifjúsági mérkőzés: Bábolna – Rába ETO Győr SE 3-1 (902-895)

Egyéni eredmények: Tömör B. 451, Nagy D. 451, ill. Lakatos V. 486, Gácsfalvi Cs. 409

NB I, Nyugat

Mosonszentmiklós – Rába ETO Győr SE 2-6 (3339-3432)

Mindkét csapatnak hazai pálya a Kristyán Zsuzsa teke csarnok, így nem volt kérdéses, hogy a játéktér nem lesz ismeretlen. Az ETO kezdte jobban a mérkőzést, már az első párokban Cseh Máté és Koller Dániel révén jelentős, 55 fás előnyt szereztek. A középső párban az egyik oldalon Saru Richárd, míg a másik oldalon Papp László produkált remek egyéni eredményt, mindketten csapatuk legjobbjai is lettek. Ekkor már eldőlni látszott a mérkőzés, mert a befejező etap mindkét oldalon egy-egy pontot eredményezett, de az ütött fa mennyisége még minimálisan növekedett is az ETO javára.

Psz: Papp L. 572, Korcz R.(Modrovits I.) 523, ill. Saru R. 609, Koller D. 592, Tóth D. 584, Cseh M. 570