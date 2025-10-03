Sydney, Egerszegi Avenue

A 2000-ben Sydney-ben elért sikerekre emlékezett a minap a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja. A több mint 100 olimpikon, érmes, valamint sportszakember részvételével megrendezett gálavacsorán megidézték a negyedszázaddal ezelőtti szép időket. Az erről készült videó itt tekinthető meg.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke a Sydney-ről tartott megemlékezésen. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A magyar csapat fantasztikusan szerepelve 8 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett Ausztráliában, ahol összesen 199 ország 10.651 versenyzője vett részt. A sok szép nap közül is kiemelkedett 2000. október 1., a magyar sportolók ekkor összesen négy arany- és két ezüstérmet nyertek, ami azóta is hazai csúcsnak számít az olimpiák történetében.

Számunkra is emlékezetesek maradtak a Sydney-ben rendezett ötkarikás játékok. A Kisalföld kiadója elhatározta, az olimpia idején mindennap különszámmal jelentkezünk és mivel az időeltolódás lehetővé tette, kora délután már utcán volt a lap a legfrissebb eseményekkel. Hajnal volt és sötét, amikor alkalmi stábunk rendszeresen gyülekezett a szerkesztőségben és az eseményeket követve készítette a különszámot, majd a délelőtti lapzárta után a napilapot. Fárasztó, izgalmas és élvezetes időszak volt ez az életünkben. Az olimpia népszerűsítéséért tett erőfeszítéseinket 2001-ben a Magyar Olimpiai Bizottság is méltányolta, szerkesztőségünket elismerésben részesítette.

Jó sorsom Sydney-be vetett

Néhány esztendővel később a jó sorsom Sydney-be vetett. A korábbi ötkarikás létesítményeket járva felemlegettük az ott elért magyar sikereket. Megnéztük az egykori olimpiai falut is. Az egyik utcáját Egerszegi Krisztináról nevezték el. Büszkén fotóztuk le a táblát a világ másik felén.

