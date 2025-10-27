október 27., hétfő

Karját törte a futballista

1 órája

„A csont szinte átfúrta a bőrét” - mondta a súlyos sérülés után az edző

Címkék#megyei foci#súlyos sérülés#labdarúgás

Az egyik hazai játékos csaknem nyílt kartörést szenvedett a hétvégi Győrszentiván–Kajárpéc bajnoki futballmérkőzésen. A súlyos sérülés miatt sokkot kaptak a pályán lévő csapattársak, így idő előtt ért véget a meccs.

Két mentőt kellett hívni, mert utóbbiban volt csak olyan szakorvos, aki el tudta látni az egyik hazai labdarúgó sérülését a hétvégi Győrszentiván–Kajárpéc vármegyei II. osztályú bajnokin. A nagyon súlyos sérülés, no meg a pályán lévő játékosok – akiket rendkívül megviselt, szinte sokkolt társuk sérülése – állapota miatt a játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

súlyos sérülés
Stefanits Máté (jobbra) egy korábbi bajnokin. Súlyos sérülést szenvedett a győrszentiváni futballista.
Fotó: Krizsán Csaba

Súlyos sérülés: meglökte az ellenfél

„Úgy gondolom, szabálytalan, de semmiképp sem szándékos volt a megmozdulás a vendégjátékos részéről, ami a sérülést előidézte – szögezi le azonnal Glázer Péter, a győrszentiváni klub elnöke. – Egyik játékosunk, Stefanits Máté nagyjából harminc méterről lőtt a kapura, miközben az ellenfél labdarúgója meglökte. Ennek következtében, mivel Máté nem egy alacsony, majdnem két méter magas játékos, hatalmasat esett, sajnos épp az egyik karjára.”
Az elnök szerint a sérülés súlyossága  nem volt arányos a szabálytalansággal.
„Úgy vélem, nem volt akkora a szabálytalanság hogy ennyire komoly legyen aztán a baj.” 
Az ugyanis azonnal látszott, hogy eltört a hazai labdarúgó karja.

„Nagyon csúnya volt a sérülés. Máté felkarja tört el, s úgy nézett ki, mintha egy másik könyöke nőtt volna a korábbi mellé. A csont szinte átfúrta a bőrét” – mondja ezt már a győrszentivániak edzője, Kovács Zsolt.

Az esethez elsőként érkező mentő személyzete emiatt nem is tudta biztonságosan ellátni a futballistát. 
„A másodikkal aztán már kórházba vitték. Tudtam azóta beszélni vele. Még aznap este   megműtötték, vannak fájdalmai, de a körülményekhez képest jobban van” – tette hozzá az edző, aki szerint ugyan senki nem felelős a súlyos sérülésért, de talán meg lehetett volna azt előzni.
„Ha egy kicsit jobban kézben tartja a meccset, úgymond jobban megvédi a játékosokat a játékvezető, nem lett volna annyi szabálytalanság, és akkor ez a szerencsétlen esés sem történik meg. Nagyon nagy érvágás lesz számunkra, ahogy mi hívjuk, Mr. Szentiván hiánya, ő ugyanis a csapat, sőt, az egész csoport legeredményesebb góllövője. Egy csupa szív játékos, rengeteget tett már a szentiváni csapatért. Úgy tudom, minimum hat hétig lesz gipsz a kezén, s várhatóan már az egész szezonban nem számolhatunk vele, addig biztosan nem léphet pályára.”
 

 

