Súlyos hazai vereséggel kezdte az Euroligát a Sopron Basket
Fotó: Tóth Zsombor/MTI
Sopron Basket - Flammes Carolo Basket (francia) 54-82 (16-19, 11-23, 12-19, 15-21)
Sopron, női Euroliga, B-csoport, 1. forduló, 900 néző. V.: Gajdosz (lengyel), Alcaraz (spanyol), Vujicsics (montenegrói)
Sopron: Mühl 4, Friskovec 2, Böröndy 5, Brooks 14/6, Wallack 11/3. Cs.: Papp D., Laczkó 7/3, Sitku 4/3, JEVTOVIC 7/3. Edző: Gáspár Dávid.
Carolo: FRANCHELIN 3, Joens 5/3, BROCHANT 14/6, Magassa, DIXON 15. Cs.: STRUNC 12/12, HIRSCH 14/6, Jerome 8/6, Gomis 5/3, Madjo 6. Edző: Romuald Yernaux.
A bajnokikon remeklő fiatal Sinka-Pálinkás Szofi megbetegedett, nélküle fogadta a Sopron francia riválisát. 5 másodperc elteltével vezetést szerzett a Carolo, amely sokkal "élesebben" kezdett, mint a kapkodó hazaiak. 0-6 után Mühl büntetőkből szerezte az első soproni pontokat. A támadó lepattanókat rendre visszaszerző franciák, Joens és Brochant triplájával 12-2-re elhúztak. Brooks hármasa egy 9-1-es soproni rohamot indított el, de Hirsch villanásaival újra ellépett a Carolo. A negyed végén Sitku hármasa felezte meg a hazai hátrányt. A második etapot is a Carolo kezdte jobban, egy ziccerrel és két triplával, előnye 10 pont fölé nőtt. Laczkó talált be, de Strunz triplájával és Jerome ziccerével és Dixon 2+1-es játékával 17 pontra nőtt a negyed első felét 16-2-re nyerő Carolo előnye. Böröndy megtörte a hazai kosárcsendet, de ez sem hozott áttörést. Hirsch triplával majd duplával 20 pontra növelte a különbséget a kapkodó, gyengén dobó Sopron ellen. Jevtovic duplájával és Laczkó triplájval szünetig 15 pontra csökkent a különbség.
Jevtovics triplájára Brochant felelt hármassal a második félidő elején. Váltva estek a kosarak tartotta 15 pont körüli előnyét a Carolo. A negyed derekán hiába talált be ügyes támadás végén Brooks 3 pontért, a hazai eladott labdák után könnyű kosarakkal a harmadik negyed derekán 20 pont fölé nőtt a Carolo előnye. Nagy hátránya tudatában kapkodott, siettette támadásai befejezését a Sopron - többnyire sikertelenül. Villanásokra telt a hazaiaktól, ilyen volt Böröndy 2+1-es játéka, a biztos francia vezetést nem fenyegette veszély, 22 pontos Carolo előnyről indult a záró etap, ráadásul Jerome és Strunc triplájával, majd Madjo kosarával. A különbség 30 pontra nőtt. A bajnokságban eddig fölényes győzelmeket arató soproniak simán kikaptak, látszott, hogy több játékosuk is sérülésből tért vissza, és nincs igazán játékban, és az is, hogy az Euroliga és az NB I második fele - ahonnan eddig a bajnok kapta, s verte simán ellenfeleit a Sopron - egészen más szint.
Gáspár Dávid: - Gratulálok a Carolo csapatának, megérdemelt győzelmet aratott! Nagyon fizikális csapat és ezen előnyét az egész meccsen érvényesítette. Sok fejlődni valónk van, hogy miként tudunk játszani egy ilyen kaliberű csapat ellen. Sokrétű a dolog, de az egészen biztos, hogy a különbségnek nem kellett volna ekkorának lennie, és ezt arra alapozom, hogy amit az elmúlt mérkőzéseken jól csináltunk, azt ma nem láttam viszont. Ez részben azért van mert, sokkal komolyabb ellenféllel találkoztunk, de az egészen biztos, hogy ennél jobb játékra vagyunk képesek. Tudjuk azt is, mik a határaink, és ezeket fogjuk kiterjeszteni sok munkával, amiben hiszünk és bízom benne, hogy azon gondolkodunk, mi a megoldás, miből tudunk épülni. Köszönjük szurkolóinknak, hogy kijöttek és támogattak minket!