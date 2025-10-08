Súlyos hazai vereséggel kezdte az Euroligát a Sopron Basket

Sopron Basket - Flammes Carolo Basket (francia) 54-82 (16-19, 11-23, 12-19, 15-21)

Sopron, női Euroliga, B-csoport, 1. forduló, 900 néző. V.: Gajdosz (lengyel), Alcaraz (spanyol), Vujicsics (montenegrói)

Sopron: Mühl 4, Friskovec 2, Böröndy 5, Brooks 14/6, Wallack 11/3. Cs.: Papp D., Laczkó 7/3, Sitku 4/3, JEVTOVIC 7/3. Edző: Gáspár Dávid.

Carolo: FRANCHELIN 3, Joens 5/3, BROCHANT 14/6, Magassa, DIXON 15. Cs.: STRUNC 12/12, HIRSCH 14/6, Jerome 8/6, Gomis 5/3, Madjo 6. Edző: Romuald Yernaux.

A bajnokikon remeklő fiatal Sinka-Pálinkás Szofi megbetegedett, nélküle fogadta a Sopron francia riválisát. 5 másodperc elteltével vezetést szerzett a Carolo, amely sokkal "élesebben" kezdett, mint a kapkodó hazaiak. 0-6 után Mühl büntetőkből szerezte az első soproni pontokat. A támadó lepattanókat rendre visszaszerző franciák, Joens és Brochant triplájával 12-2-re elhúztak. Brooks hármasa egy 9-1-es soproni rohamot indított el, de Hirsch villanásaival újra ellépett a Carolo. A negyed végén Sitku hármasa felezte meg a hazai hátrányt. A második etapot is a Carolo kezdte jobban, egy ziccerrel és két triplával, előnye 10 pont fölé nőtt. Laczkó talált be, de Strunz triplájával és Jerome ziccerével és Dixon 2+1-es játékával 17 pontra nőtt a negyed első felét 16-2-re nyerő Carolo előnye. Böröndy megtörte a hazai kosárcsendet, de ez sem hozott áttörést. Hirsch triplával majd duplával 20 pontra növelte a különbséget a kapkodó, gyengén dobó Sopron ellen. Jevtovic duplájával és Laczkó triplájval szünetig 15 pontra csökkent a különbség.

Jevtovics triplájára Brochant felelt hármassal a második félidő elején. Váltva estek a kosarak tartotta 15 pont körüli előnyét a Carolo. A negyed derekán hiába talált be ügyes támadás végén Brooks 3 pontért, a hazai eladott labdák után könnyű kosarakkal a harmadik negyed derekán 20 pont fölé nőtt a Carolo előnye. Nagy hátránya tudatában kapkodott, siettette támadásai befejezését a Sopron - többnyire sikertelenül. Villanásokra telt a hazaiaktól, ilyen volt Böröndy 2+1-es játéka, a biztos francia vezetést nem fenyegette veszély, 22 pontos Carolo előnyről indult a záró etap, ráadásul Jerome és Strunc triplájával, majd Madjo kosarával. A különbség 30 pontra nőtt. A bajnokságban eddig fölényes győzelmeket arató soproniak simán kikaptak, látszott, hogy több játékosuk is sérülésből tért vissza, és nincs igazán játékban, és az is, hogy az Euroliga és az NB I második fele - ahonnan eddig a bajnok kapta, s verte simán ellenfeleit a Sopron - egészen más szint.