Tenisz

31 perce

Világklasszis sportoló lép pályára kedd este Győr közelében - Pár euró a belépő

Címkék#Stan Wawrinka#tenisztorna#Pozsony

A pozsonyi challenger tenisztorna kedd esti főmeccsén a háromszoros Grand Slam-bajnok, Stan Wawrinka játékának örülhetnek a teniszbarátok. A svájci legenda túl a negyvenen is képes felvenni a versenyt egy-egy meccsen a fiatalokkal.

Kisalföld.hu

Jó példa erre a múlt heti bázeli ATP-torna, ahol a legjobb 16-ig verekedte magát, s a norvég Casper Ruudot is nagy csatára késztette. Bár tavaly nyár óta nem tagja a top 100-nak, Stan Wawrinka egyelőre nem készül szögre akasztani az ütőt, legalábbis ezt nyilatkozta múlt héten a svájci nagyvárosban.

Stan Wawrinka pár hete Marozsán Fábiánnal csapott össze Sanghajban, s szoros meccsen maradt alul a legjobb magyar játékossal szemben. Fotó: MTI
Stan Wawrinka pár hete Marozsán Fábiánnal csapott össze Sanghajban, s szoros meccsen maradt alul a legjobb magyar játékossal szemben. Fotó: MTI

Stan Wawrinka pályafutása végén is érzi a szenvedélyt

"A profi pályafutás lezárása egy nagyon személyes döntés. Mindenkinek mások az igényei, ezt igazából érezni kell" – válaszolta a teniszező a svájci Le Matin oldal kérdésére. "Majd meglátjuk, lesz-e következő szezonom, most még előbb befejezzük ezt. A jelenben élek, és igyekszem a lehető legjobban kihasználni a lehetőségeimet" - tette hozzá Wawrinka.

Aki azt is kiemelte: bár ma már nem képes harcba szállni a legrangosabb trófeákért, ám a teniszt, a versenyzést ugyanolyan szenvedéllyel űzi és éli meg, mint amikor a profik közé lépett.

Három Grand Slam-siker

Stan Wawrinka Pozsonyban az első fordulóban az ukrán Vitalij Sachko ellen lép pályára, várhatóan kedd este 19 óra körül. A pozsonyi tenisz Challenger-tornán az első napokban 10 euró alatt lehet jegyeket venni.

Wawrinka pályafutása csúcsán 3. volt a világranglistán, ám ennél is nagyobb fegyvertényt hajtott végre három Grand Slam-verseny megnyerésével. 2014-ben Rafael Nadalt verte az Ausztrál Openen, 2015-ben a párizsi Roland Garros salakján Novak Djokovics nem találta az ellenszert a bombaformában játszó svájci ellen. Wawrinka egy évvel később, New York-ban, a US Openen szintén meglepte Djokovicsot.

A 2008-as pekingi olimpián Roger Federer társaként aranyérmet nyert párosban.

Wawrinka legnagyobb erősségének, s jelenlegi tenisz egyik legszebb ütésének a svájci egykezes fonákját tartják.

 

