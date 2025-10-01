október 1., szerda

Sokan voltak

1 órája

Harmadszor rendeztek sportágtoborzót Abdán – galéria

Címkék#röplabda#abdai#EMBERsÉG DSE#Abda SC#Széchenyi Egyetem AK#Téringer Timi#UNI Győr Sharks#vízilabda

A közelmúltban ismét sportos napot rendeztek Abdán. A sportágtoborzót harmadik alkalommal rendezték meg a településen.

Kisalföld.hu

A közelmúltban rendezte meg az abdai önkormányzat a sportágtoborzót. Ez volt a harmadik ilyen esemény a településen. A cél az volt, hogy a kilátogató gyerekek minél több sportágat személyesen is lássanak, kipróbálhassanak. A kiállító sportegyesületek pedig lehetőséget kapjanak a jövőbeli utánpótlás toborzására.

sportágtoborzó
Sok sportággal lehetett megismerkedni az abdai sportágtoborzón.
Fotó: Marx-Morvay Kata

Az eseményre az abdai, a börcsi és az ikrényi általános iskolás tanulói látogattak ki a Győri Tankerületi Központ támogatása segítségével. Mintegy 400 tanköteles korú tanuló jár a nevesített az intézményekbe, közülük nagyjából 130-an semmilyen sportegyesülethez nem tartoznak, rendszeres fizikai aktivitást nem folytatnak.

A mostani rendezvényen a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum képviseletében Farkas Roland pedagógus a sport szakirányú továbbtanulás lehetőségeit ismertette. Újdonság volt a Páros Piros SUP túra és a Via Ferrata túraszervezője, aki hangtálakat is hozott, aminek megmutatta jótékony hatásait a gyerekeknek. Pánczélné Ruskó Katalin a stresszkezelés és a mentáltréning szerepéről tartott kiscsoportos játékkal átszőtt programmal várta az érdeklődőket.

Harmadszor rendeztek sportágtoborzót Abdán

Fotók: Marx-Morvay Kata

A győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Karának rekreáció és életmódszakos hallgatói is nagyban hozzájárultak az esemény gördülékeny lebonyolításához.

A sportágtoborzó résztvevői

Bemutatókat tartott a GYAC (atlétika, birkózás és tenisz), a Győri Vízisport Egyesület (kenu, vízilabda), Téringer Timi néni úszóiskolája, az Abda SC (labdarúgás), az Ikrényi DSE (röplabda), az Abda-Magyar Ashihara Karate Szövetség, az EMBERsÉG DSE és Széchenyi Egyetem AK (érzékenyítés, kooperatív ernyő, roller és curling), az UNI Győr Sharks amerikaifoci-csapat, a Man at Work 0-0-2 Pickleball SE és a Speedfit (gyermekfitness).

