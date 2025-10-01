Harmadszor rendeztek sportágtoborzót Abdán – galéria

A közelmúltban rendezte meg az abdai önkormányzat a sportágtoborzót. Ez volt a harmadik ilyen esemény a településen. A cél az volt, hogy a kilátogató gyerekek minél több sportágat személyesen is lássanak, kipróbálhassanak. A kiállító sportegyesületek pedig lehetőséget kapjanak a jövőbeli utánpótlás toborzására.

Sok sportággal lehetett megismerkedni az abdai sportágtoborzón.

Fotó: Marx-Morvay Kata

Az eseményre az abdai, a börcsi és az ikrényi általános iskolás tanulói látogattak ki a Győri Tankerületi Központ támogatása segítségével. Mintegy 400 tanköteles korú tanuló jár a nevesített az intézményekbe, közülük nagyjából 130-an semmilyen sportegyesülethez nem tartoznak, rendszeres fizikai aktivitást nem folytatnak.

A mostani rendezvényen a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum képviseletében Farkas Roland pedagógus a sport szakirányú továbbtanulás lehetőségeit ismertette. Újdonság volt a Páros Piros SUP túra és a Via Ferrata túraszervezője, aki hangtálakat is hozott, aminek megmutatta jótékony hatásait a gyerekeknek. Pánczélné Ruskó Katalin a stresszkezelés és a mentáltréning szerepéről tartott kiscsoportos játékkal átszőtt programmal várta az érdeklődőket.