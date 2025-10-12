31 perce
Sorozatban negyedszer nyert a Győrújbarát, hiánycikk volt Csanakon a góllövő
Vasárnapra két bajnoki maradt a vármegyei I. osztály 10. fordulójából.
Wiesbauer-Gönyű–Győrújbarát 2–5 (1–2)
Gönyű, 100 néző. V.: Köves K.
Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Varga P., Tarcsa, Puter (Gál), Siska, Altrichter (Élő), Végh, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Győrújbarát: Koncz – Czanik, Gál, Veller, Pintér (Kincses), Tar, Posta, Bagó, Nyíregyházki, Samodai (Szabó B.), Baku. Edző: Sütöri Péter.
Gsz.: Siska (15., 58.), ill. Tar (20., 61.), Veller (25.), Samodai (71.), Paku (86.).
Kiállítva: Tarcsa (65.).
15. p: Prácser ügyesen futott el a bal oldalon, középre lőtt labdáját Siska passzolta közelről a hálóba. 1–0.
20. p: Tar cselezett bal oldalról befelé, és vissza rúgta a labdát a rövid kapufa mellé. 1–1.
25. p: Pintér futott el a jobb oldalon az alapvonalig, visszalőtt labdáját Veller a védők közül a kapuba perdítette. 1–2.
58. p: Ismét Prácser adott középre a bal oldalról és Siska a bal felső sarokba helyezett. 2–2.
61. p: Czanik löbbölte be a labdát a védők mögé és Tar jobb oldalt kilőtte a hosszú sarkot. 2–3.
71. p: Samodai indult el középen és a Czaniktól visszakapott labdával kicselezte a kapust, majd az üres kapuba gurított. 2–4.
86. p: Kapu előtti kavarodásnál Pintér rúgta keresztbe a labdát és Paku a jobb kapufa tövétől az üres kapuba segítette a labdát. 2–5.
A jobb erőkből álló győrújbarátiaknak csak megnehezíteni tudta a dolgát a hazai tartalékos csapat.
Jók: Kovács K., Prácser, ill. Czanik, Veller, Tar, Paku.
Harcz István: – Az első félidőben szervezettek voltunk, de a lehetőségeinket sokkal nagyobb százalékban kellene kihasználni, amiket fordított esetben az ellenfelek könyörtelenül kihasználnak.
Sütöri Péter: – Nagyon szervezetten játszó ellenfelet győztünk le, amely a kevés hibánkat kihasználta, így a vártnál nehezebben, de megérdemelten nyertünk.
Vígh Tibor
Ménfőcsanak–Kapuvár 0–1 (0–0)
Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Péter G.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós (Csanaki), Puskás, Simon (Bartal), Németh M., Buruzs, Kiriják, Horváth M., Varga M. (Tóth P.). Edző: Nemes Ferenc.
Kapuvár: Grutto – Árki (Németh B.), Kalmár, Matetits, Kapa Martin, Farkas (Horváth A.), Horváth K. (Varga T.), Kelemen, Purt, Kapa Márkó, Fekete M. (Sárándy). Edző: Varga Péter.
Gsz.: Horváth K. (54.).
Kiállítva: Németh M. (70.).
Dr. Mezey György mesteredzőre emlékeztek a mérkőzés résztvevői, majd mezőny játékkal töltötték el az első félidőt. Szünet után az 54. percben egy mezhúzás miatt villant a sárga lap, és következett a 11-es, melyet Horváth K. értékesített. 0–1. A 70. percben Németh M. buktatta ellenfelét, ő már ezért piros lapot kapott. Közepes iramú és színvonalú, de sok szabálytalansággal tarkított mérkőzésen a hazaiaknál hiánycikk volt a góllövő.
Jók: Turi, Széles, Korsós, ill. Horváth K., Kelemen, Fekete.
Nemes Ferenc: – Megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy győztesként hagyjuk el a pályát.
Varga Péter: – Annyi helyzetet hagytunk ki a második félidőben, hogy a hazaiak lelkesedese akár döntetlenre hozhatta volna az amúgy gyenge színvonalú mérkőzést.
Kocsis-Katona Imre
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|10
|10
|0
|0
|38 - 6
|30
|2.
|Mezőörs
|9
|8
|0
|1
|49 - 9
|24
|3.
|Bácsa
|10
|7
|2
|1
|29 - 8
|23
|4.
|Győrújbarát
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|5.
|Kapuvár
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|6.
|Koroncó
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|7.
|Csorna
|10
|4
|2
|4
|20 - 22
|14
|8.
|Abda
|10
|4
|1
|5
|19 - 23
|13
|9.
|Ménfőcsanak
|10
|3
|1
|6
|17 - 27
|10
|10.
|M.-óvár II
|10
|3
|1
|6
|15 - 28
|10
|11.
|Győrújfalu
|10
|3
|0
|7
|14 - 42
|9
|12.
|Gönyű
|10
|1
|1
|8
|11 - 26
|4
|13.
|Vitnyéd
|9
|1
|1
|7
|12 - 36
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|10
|1
|0
|9
|5 - 31
|3