Sorozatban negyedszer nyert a Győrújbarát, hiánycikk volt Csanakon a góllövő - galériával

Wiesbauer-Gönyű–Győrújbarát 2–5 (1–2)

Gönyű, 100 néző. V.: Köves K.

Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Varga P., Tarcsa, Puter (Gál), Siska, Altrichter (Élő), Végh, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.

Győrújbarát: Koncz – Czanik, Gál, Veller, Pintér (Kincses), Tar, Posta, Bagó, Nyíregyházki, Samodai (Szabó B.), Baku. Edző: Sütöri Péter.

Gsz.: Siska (15., 58.), ill. Tar (20., 61.), Veller (25.), Samodai (71.), Paku (86.).

Kiállítva: Tarcsa (65.).

15. p: Prácser ügyesen futott el a bal oldalon, középre lőtt labdáját Siska passzolta közelről a hálóba. 1–0.

20. p: Tar cselezett bal oldalról befelé, és vissza rúgta a labdát a rövid kapufa mellé. 1–1.

25. p: Pintér futott el a jobb oldalon az alapvonalig, visszalőtt labdáját Veller a védők közül a kapuba perdítette. 1–2.

58. p: Ismét Prácser adott középre a bal oldalról és Siska a bal felső sarokba helyezett. 2–2.

61. p: Czanik löbbölte be a labdát a védők mögé és Tar jobb oldalt kilőtte a hosszú sarkot. 2–3.

71. p: Samodai indult el középen és a Czaniktól visszakapott labdával kicselezte a kapust, majd az üres kapuba gurított. 2–4.

86. p: Kapu előtti kavarodásnál Pintér rúgta keresztbe a labdát és Paku a jobb kapufa tövétől az üres kapuba segítette a labdát. 2–5.

A jobb erőkből álló győrújbarátiaknak csak megnehezíteni tudta a dolgát a hazai tartalékos csapat.

Jók: Kovács K., Prácser, ill. Czanik, Veller, Tar, Paku.

Harcz István: – Az első félidőben szervezettek voltunk, de a lehetőségeinket sokkal nagyobb százalékban kellene kihasználni, amiket fordított esetben az ellenfelek könyörtelenül kihasználnak.

Sütöri Péter: – Nagyon szervezetten játszó ellenfelet győztünk le, amely a kevés hibánkat kihasználta, így a vártnál nehezebben, de megérdemelten nyertünk.

Vígh Tibor