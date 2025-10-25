Sorozatban negyedszer nyert az SKC

OSE Lions–Sopron KC 86–96 (22–22, 24–29, 16–25, 23–19)

Oroszlány 1300 néző. V.: Makrai, dr. Popgyákunik, Major.

OSE: RANDOLPH 12/6, DOSS 14/3, Sövegjártó, DAVIS 20/6, CSUTI 7. Cs.: SEJFIC 19/3, Balsay 4, TAKÁCS ZS. 7/3., Ruják 2, Peringer. Edző: Forray Gábor.

SKC: THOMPSON 18/6, Meszlényi 1 , HAJDU 7, MANJGAFIC 27/9, FLASÁR 7. Cs.: NELSON 20/12, Csendes 3/3, Struger 3, KOVÁCS B. 6/6, Takács K., Kucsera 2. Edző: Gasper Potocnik.

A hazaiak kezdtek jobban, de Manjgafic vezérletével gyorsan fordított az SKC. A folytatásban hullámzó volt a játék, mindkét csapatnak volt rövid jobb és rosszabb időszaka. Nelson két triplát is beemelt, Csendes is betalált távolról. A Oroszlányt légiósai tartották versenyben, igazságos döntetlennel zárult a nyitó negyed. Sejfic hármasára Kucsera és Nelson révén két duplával felelve fordított az SKC. Váltva estek a kosarak, nem nagyon törődtek a védekezéssel a felek, szinte minden támadás kosárral zárult mindkét oldalon, ami látványos lehetett a nézőknek, de az edzőknek az „előzékeny” védekezés miatt nem biztos, hogy tetszett. Bosnyák párharc (Sejfic-Manjgafic) alakult ki a negyed derekán, amikor Thompson 2+1-es játékával, majd Kovács triplájával 5 ponttal ellépett az SKC. A hazaiak időkéréssel próbálták megtörni a soproni lendületet Doss kosarára azonban Manjgafic egy az NBA-ben is hármat érő triplával felelve 6-ra növelte a vendégelőnyt. A félidő hajrájában Manjgafic vezérletével tartotta pár pontos előnyét az SKC, amelyre a Davis-Sejfic duó pontjaival „tapadt” az OSE. A félidő Flasár büntetőivel és 4 pontos soproni vezetéssel zárult.

Flasár és Manjgafic révén gyorsan megduplázta szünet után a félidei előnyét az SKC. Davis kosara után az SKC a Flasár és Hajdu villanásaival, valamint a hazai zónát két triplával átdobó Manjgafic révén előnyre tett szert a soproni gárda. Nelson triplája után egy híján 20 pontra nőtt a második félidő első bő 6 percét 19–5-re hozó SKC előnye. Ekkor jött egy 6–0-s hazai futás, Potocnik időt kért közben. Nelson próbálta átlendíteni a kisebb holtponton a soproniakat. Egy Sejfic ellen ítélt technikai után volt egy kis közjáték, videózás. Randolph villanásaival a 10 pontos lélektani határ közelébe jött föl az OSE, az SKC-nak jól jött Thompson triplája. 14 pontos soproni vezetéssel fordultak a felek a 4. negyedre. Ennek elején a hazai szakvezető, Forray Gábor második technikaiját megkapva kénytelen volt elhagyni a játékteret. Ami aránylag gyengén ment a soproniaknak, az a büntetőzés, az ezért járó dobást is elhibázta az SKC. A hangulat újfent felforrósodott, kifejezetten paprikássá vált, amit csak fokozott, hogy Takács Zs. hármasával 11 pontra jött föl az OSE. A forró hangulatot Thompson az egyik, Kovács B. pedig a másik sarokból dobott hármassal próbálta lehűteni, 17 pontra növelve a vendég előnyt. Doss élesztette újra a hazai reményeket egy duplával majd egy hármassal, kellett a soproniaknak a hasznosan játszó Hajdu pöci kosara. A hajrában mindkét csapat sokat hibázott, két perccel a befejezés előtt Davis büntetőivel 10 pontra csökkent az előny, de a végjátékot a Nelson-Thompson duó „lerendezte”, előbbi triplát, utóbbi duplát dobott a másik átadásából, az SKC pedig megszerezte sorozatban a negyedik győzelmét.