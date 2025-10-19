Soproni bajnokot avattak hatalmas izgalmak után

A NB III, Északnyugati csoport első három helyét 1965-ben három megyebeli együttes foglalta el. Óriási városi harc végén a Soproni Textiles szerezte meg az aranyérmet a második helyezett, helyi rivális Soproni VSE, valamint a harmadik Mosoni Vasas előtt.

Czákler Jenő gólja döntötte el a soproni derbit.

Sorsdöntőnek volt mondható, amikor október végén a Textiles 4500 néző előtt Czákler góljával 1:0-ra megnyerte a soproni derbit az SVSE ellen. A két csapat összeállítása ez volt:

Textiles: Sziklai – Mentes, Hadarits, Gnám II – Gnám I, Kőrös – Balogh, Horváth II, Czákler, Horváth I, Németh M.

SVSE: Kiss II – Sali, Szentes, Sift – Polgár, Decsi – Gangl, Borsos, Som, Kiss I, Csete.

Az izgalmas folytatásban a Textiles ikszelt Sárváron (0:0), az SVSE viszont 2:0-ra verte a Pápai Vasast, ezzel az utolsó forduló előtt ismét két ponttal vezetett a kék-fehérek előtt. A Textiles addig 17 alkalommal állt a táblázat élén, a 18. élre állás a legjobbkor jött, mert azzal bajnoki címet ünnepelhetett. A finisben az SVSE 2:0-ra veszített a Veszprémi Vasas otthonában, a Textiles pedig 5:0-ra verte az Ajkai Bányászt. A két soproni csapat azonos pontszámmal állt, de jobb gólarányával a Textiles megelőzte az SVSE-t.

A Népsport is hírül adta a Textiles elsőségét.

Igen ám, de a vasutasok megóvták az Ajka elleni gólzáporos győzelmet, amely a Textilesnek éppen elég volt az első hely megszerzéséhez. Az illetékes fegyelmi bizottság többszöri tárgyalás után az óvást elutasította. Az SVSE az MLSZ-hez fellebbezett, de hiába.

Kisalföld, 1965. december 21.

A Soproni Textiles bajnokcsapatának tagjai:

Balogh Lajos, Cser László, Czákler Jenő, Fejes Ernő, Fejes Imre, Mentes Pál, Gnám II Ferenc, Gnám I Miklós, Gyurátz László, Hadarits József, Horváth Alajos, Horváth Lajos, Korenika Lajos, Kőrös Gyula, Luisser Gyula, Németh Miklós, Sift Antal, Váczi Károly. Edző: Kertész Imre.

NB III, Északnyugati csoport, végeredmény, 1965

1. Soproni Textiles 30 18 6 6 53:27 42

2. Soproni VSE 30 19 4 7 59:32 42

3. Mosoni Vasas 30 14 10 6 60:32 38

4. Almásfüzitői Timföld 30 14 9 7 59:36 37

5. Ajkai Bányász 30 14 7 9 51:31 35

6. Szombathelyi Cipőgyár 30 15 3 12 49:43 33

7. Sárvári Kinizsi 30 12 6 12 37:37 30

8. Veszprémi AKÖV 30 13 4 13 41:44 30

9. Pápai Vasas 30 11 7 12 44:45 29

10. Kőszegi Textiles 30 12 4 14 44:54 28

11. Szombathelyi Pamutipar 30 11 6 13 46:58 28

12. Tatai Honvéd 30 11 5 14 43:49 27

13. Veszprémi Vasas 29 11 3 15 34:46 25

14. Nyergesújfalui Viscosa 29 8 7 14 47:66 23

15. Tokodi Bányász 30 5 7 18 23:59 17

16. Szombathelyi Vasas 30 5 4 21 29:60 14

