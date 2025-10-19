október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Soproni bajnokot avattak hatalmas izgalmak után

Címkék#SVSE#Polgár#Czákler Jenő#Textiles

Papp Győző
Soproni bajnokot avattak hatalmas izgalmak után

A NB III, Északnyugati csoport első három helyét 1965-ben három megyebeli együttes foglalta el. Óriási városi harc végén a Soproni Textiles szerezte meg az aranyérmet a második helyezett, helyi rivális Soproni VSE, valamint a harmadik Mosoni Vasas előtt. 

Soproni
Czákler Jenő gólja döntötte el a soproni derbit.

Sorsdöntőnek volt mondható, amikor október végén a Textiles 4500 néző előtt Czákler góljával 1:0-ra megnyerte a soproni derbit az SVSE ellen.  A két csapat összeállítása ez volt:

Textiles: Sziklai – Mentes, Hadarits, Gnám II – Gnám I, Kőrös –  Balogh, Horváth II, Czákler, Horváth I, Németh M. 
SVSE: Kiss II – Sali, Szentes, Sift – Polgár, Decsi – Gangl, Borsos, Som, Kiss I, Csete. 

Az izgalmas folytatásban a Textiles ikszelt Sárváron (0:0), az SVSE viszont 2:0-ra verte a Pápai Vasast, ezzel az utolsó forduló előtt ismét két ponttal vezetett a kék-fehérek előtt. A Textiles addig 17 alkalommal állt  a táblázat élén, a 18. élre állás a legjobbkor jött, mert azzal bajnoki címet ünnepelhetett. A finisben az SVSE 2:0-ra veszített a Veszprémi Vasas otthonában, a Textiles pedig 5:0-ra verte az Ajkai Bányászt. A két soproni csapat azonos pontszámmal állt, de jobb gólarányával a Textiles megelőzte az SVSE-t. 

A Népsport is hírül adta a Textiles elsőségét.

Igen ám, de a vasutasok megóvták az Ajka elleni gólzáporos győzelmet, amely a Textilesnek éppen elég volt az első hely megszerzéséhez. Az illetékes fegyelmi bizottság többszöri tárgyalás után az óvást elutasította. Az SVSE az MLSZ-hez fellebbezett, de hiába. 

Kisalföld, 1965. december 21.

A Soproni Textiles bajnokcsapatának tagjai:

Balogh Lajos, Cser László, Czákler Jenő, Fejes Ernő, Fejes Imre, Mentes Pál, Gnám II Ferenc, Gnám I Miklós, Gyurátz László, Hadarits József, Horváth Alajos, Horváth Lajos, Korenika Lajos, Kőrös Gyula, Luisser Gyula, Németh Miklós, Sift Antal, Váczi Károly. Edző: Kertész Imre. 

NB III, Északnyugati csoport, végeredmény, 1965

1. Soproni Textiles           30 18 6 6  53:27  42 
2. Soproni VSE                  30 19 4 7  59:32  42 
3. Mosoni Vasas                      30 14 10 6  60:32  38 
4. Almásfüzitői Timföld        30 14 9 7  59:36  37 
5. Ajkai Bányász                      30 14 7 9  51:31  35 
6. Szombathelyi Cipőgyár     30 15 3 12  49:43  33 
7. Sárvári Kinizsi                     30 12 6 12  37:37  30 
8. Veszprémi AKÖV                30 13 4 13  41:44  30 
9. Pápai Vasas                          30 11 7 12  44:45  29 
10. Kőszegi Textiles                30 12 4 14  44:54  28 
11. Szombathelyi Pamutipar 30 11 6 13  46:58  28 
12. Tatai Honvéd                     30 11 5 14  43:49  27 
13. Veszprémi Vasas               29 11 3 15  34:46  25 
14. Nyergesújfalui Viscosa    29 8 7 14  47:66  23 
15. Tokodi Bányász                 30 5 7 18  23:59  17 
16. Szombathelyi Vasas 30 5 4 21  29:60  14 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu