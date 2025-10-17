október 17., péntek

Kosárlabda

1 órája

Sopronba látogat a Falco - akár össze is jöhet az újabb bravúr

Címkék#Gasper Potocnik#kosárlabda#Sopron KC

Az igen értékes körmendi és zalaegerszegi siker után szombat délután 15.30 órától a újabb nyugati összecsapás vár a Sopron KC játékosaira. Gasper Potocnik legénysége a Falco gárdáját fogadja, tévés találkozón. Előző tévés meccsén az SKC a másik vasi csapatot, a Körmendet legyőzte.

Fotó: sopronkc.hu

– Mennyire volt érezhető a hétköznapok munkái, a felkészülés során a két idegenbeli bravúr? – kérdeztük a soproni gárda szlovén edzőjét, Gasper Potocnikot. 
A győzelmek, különösen a bravúrok minden csapatnak, de főleg egy ilyen fiatal társaságnak, mint a mienk nagyon fontosak, sok pluszt adhatnak. Ugyanakkor még nagyon a bajnokság elején járunk, a földön kell maradni, és ezekből a valóban értékes sikerekből azért még messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. 
– Az utóbbi évek egyik kiemelkedő csapatát, a Falco gárdáját fogadják. Mit érdemes tudni az ellenfélről?
Bár próbáltunk elsősorban a saját játékunkkkal foglalkozni, azon csiszolni, javítani, azért természetesen próbáltunk a Falco játékából is a lehető legjobban felkészülni. Kiváló játékosok, s nem csak magyar válogatottak egész sorát felvonultató csapatot látunk vendégül. A Falco az utóbbi öt-tíz év kiemelkedő NB I-es csapata, amelynek a magyar magja évek óta együtt játszik, az európai kupaporondon pedig rengeteg nemzetközi tapasztalatot is szereztek játékosai. 
– Ha már a nemzetközi tapasztalatnál tartunk, milyen hatása lehet annak, hogy ellenfelük szerdán még Spanyolországban játszott nemzetközi kupameccset? 
A szurkolók természetesen reménykedhetnek abban, hogy esetleg egy kissé fáradt ellenfél érkezik hozzánk, de ha mi, a stáb és a csapat is bízna ebben, az nagyon nagy hiba lenne. Elsősorban azért, mert a Falco évek óta ezt csinálja, azaz két fronton küzd, és a hosszú idő alatt elég tapasztalatot szerzett arra hogy hogyan kezelje ezt a helyzetet, hogy a leghatékonyabbak legyen úgy az európai, mint a hazai porondon.
– Milyennek látja saját csapata esélyeit? 
Mind Körmendre, mind Zalaegerszegre szép számmal kísérték el szurkolók a csapatot, nagyon bízom benne, hogy szombaton délután sok drukker látogat ki a mérkőzésre és próbálja egy újabb bravúrhoz hozzásegíteni a társaságot. Sopronban is a Falco az esélyes, de próbáltunk a lehető legjobban felkészülni az ellenfél játékából. A fiúknak élvezni kell a lehetőséget, hogy ilyen szintű csapat ellen játszhatnak. Ha ez néhány jó egyéni teljesítménnyel és  a csapatnak hazai pályán mindig rengeteget segítő szurkolók támogatásával is párosul, akkor egy nagyon jó mérkőzést játszhatunk a szombathelyiekkel, és akár össze is jöhet a már említett bravúr...

 

 

