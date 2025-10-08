Sopron KC: újabb idegenbeli bravúrra hangolva

Rendkívül értékes, sima, mégis bravúrosnak mondható győzelmet aratott a Sopron KC NB I-es férfi kosárlabdacsapata a múlt hétvégén Körmenden. Csütörtökön újra idegenben, Zalaegerszegen lép pályára (18 óra) Gasper Potocnik legénysége

A ZTE az eddigi két mérkőzésen a soproniakhoz hasonló "utat" járt be. Előbb saját pályáján kikapott a Kecskeméttől, majd Pécsett, az NKA otthonában javított. Gasper Potocnik, a soproni gárda szlovén szakvezetője a csütörtöki ellenféllel kapcsolatban azt fejtegette, hogy egy nagyon jó egyéni képességekkel rendelkező, atletikus játékosok alkotta csapatot építenek Zalaegerszegen, amely szeretne lendületes, gyors kosárlabdát játszani, ráadásul egy igen jó szerkezetű társaság.

Hozzátette, a zalaegerszegi az NB I egyik "legforróbb" hangulatú csarnoka, de a körmendi is ilyen, és ott sikerült a bravúr. Az SKC vezetőedzője kiemelte: Zalaegerszegen is a legutóbb látott harcossággal, koncentrációval kell megpróbálni kosárlabdázni, és akkor lehet esély egy újabb idegenbeli bravúrra. Zárszavában az edző hangsúlyozta: Körmenden nagyon érezhető volt, hogy a csapatot elkísérő sok szurkoló buzdítása, biztatása mennyi erőt ad csapatának. Mint mondta, nagyon örülne annak, ha Zalaegerszegre is el tudnának utazni szép számmal a csapat hívei, és esetleg újra együtt örülhetnének a játékosok a szurkolókkal.