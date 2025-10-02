október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

17 perce

Ez a közös Michael Jordanben és a Sopron Basket játékosaiban

Címkék#Papp Klaudia#Michael Jordan#Böröndy Vivien#sportrelikvia#Sopron Basket#világrekord

A kosárlabda őshazájában, Amerikában máig töretlen népszerűségnek örvendenek a sportrelikviák, így a játékosok képével nyomott kártyák is. A gyűjtőszenvedély hazánkba már korábban elért, eddig azonban nem volt olyan női kosaras, aki kártyára került volna. A Sopron Basket két játékosa úttörő ebben.

Kisalföld.hu

Óriási megtiszteltetés érte Böröndy Vivient és Papp Klaudiát. A Sopron Basket játékosai hazánkban az elsők, akik kosaraskártyán szerepelnek.

Sopron Basket
A Sopron Basket játékosa, Papp Klaudia és Böröndy Viven kosaraskártyára kerültek
Forrás: Sopron Basket

Az egyedi dizájnú, a kosárlabdázók aláírásával ellátott példányokat a soproni kártyabörzén lehet fellelni október 12-én. Különleges darabok is készültek, amelyekben a játékosok mezének darabjait tették. 

@vivibrndy Tali október 12-én Sopronban a Búgócsigában, ahol 10 órától egy beszélgetést is hallhattok velünk! 😍 Köszönjük az @iconcard_custom_design és az SRC Team Sopron csapatának! Hatalmas megtiszteltetés 🤍 @Kdiapapp . . #fyp #magyartiktok #borze #sopron #kosarlabda ♬ Hall of Fame (feat. will.i.am) - The Script

A sportkártya eladás világrekordja épp ez év augusztusában dőlt meg: a Heritage Auctions árverési ház aukcióján 12,9 millió dollárárt, azaz 4,5 milliárd forintért kelt el egy 2007/2008-as évadból származó NBA-kártya, amelyen Michael Jordan és Kobe Bryant fotója, valamint két aláírása látható.

A Sopron Basket kosarasai eredetileg reklámként szolgáló kártyákra kerültek fel

A sportrelikviák története rendkívül érdekes. Az 1800-as évek végén a dohánytermékek csomagolási eljárását megváltoztatták: egy vastagabb lappal tették stabilabbá a papírdobozkát. Hamar rájöttek, hogy az addig üres felületet akár reklámként is használhatnák, és a fotográfia fejlődése is lehetővé tette, hogy a profi klubokat népszerűsítsék a sportolók fotóival.

A dohány és a sportkártyák útja a 30-as években vált ketté, az akkor már ragasztható verziókkal a vásárlók köre is kibővült. Az európai térhódítás Giuseppe Panininek köszönhető, aki egy egész céget húzott fel a matricagyártásra

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu