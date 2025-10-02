Ez a közös Michael Jordanben és a Sopron Basket játékosaiban

Óriási megtiszteltetés érte Böröndy Vivient és Papp Klaudiát. A Sopron Basket játékosai hazánkban az elsők, akik kosaraskártyán szerepelnek.

A Sopron Basket játékosa, Papp Klaudia és Böröndy Viven kosaraskártyára kerültek

Forrás: Sopron Basket

Az egyedi dizájnú, a kosárlabdázók aláírásával ellátott példányokat a soproni kártyabörzén lehet fellelni október 12-én. Különleges darabok is készültek, amelyekben a játékosok mezének darabjait tették.

A sportkártya eladás világrekordja épp ez év augusztusában dőlt meg: a Heritage Auctions árverési ház aukcióján 12,9 millió dollárárt, azaz 4,5 milliárd forintért kelt el egy 2007/2008-as évadból származó NBA-kártya, amelyen Michael Jordan és Kobe Bryant fotója, valamint két aláírása látható.

A Sopron Basket kosarasai eredetileg reklámként szolgáló kártyákra kerültek fel

A sportrelikviák története rendkívül érdekes. Az 1800-as évek végén a dohánytermékek csomagolási eljárását megváltoztatták: egy vastagabb lappal tették stabilabbá a papírdobozkát. Hamar rájöttek, hogy az addig üres felületet akár reklámként is használhatnák, és a fotográfia fejlődése is lehetővé tette, hogy a profi klubokat népszerűsítsék a sportolók fotóival.

A dohány és a sportkártyák útja a 30-as években vált ketté, az akkor már ragasztható verziókkal a vásárlók köre is kibővült. Az európai térhódítás Giuseppe Panininek köszönhető, aki egy egész céget húzott fel a matricagyártásra.