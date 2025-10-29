1 órája
Sopron Basket: helytállás, de vereség francia földön
Flammes Basket Carolo–Sopron Basket 72–62 (22–16, 20–13, 20–16, 10–17)
Charleville Mézéres, női Euroliga, B-csoport, 4. forduló, 2200 néző. V.: Yalman (török), Sanchez (spanyol), Marchis (román).
Carolo: Franchelin 2, Brochant 4, JOENS 15/9, Hirsch 10, DIXON 9. Cs.: JEROME 7/3, STRUNC 13/9, Madjo 4, GOMIS 7, Magassa 1. Edző: Romuald Yernaux.
Sopron: Mühl 13/6, LACZKÓ 7/3, Friskovec 5/3, BROOKS 20/3, Wallack. Cs.: Jevtovics 4, Papp K. 2, Sitku 2, BÖRÖNDY, Sinka-Pálinkás. Edző: Gáspár Dávid.
Egy perc alatt egy 2+1-es akcióval és egy triplával 6–0-ra elhúzott a Carolo, ám erre három játékosa, sorrendben Friskovec, Brooks és Mühl egy-egy triplájával fordított a Sopron. A szakasz derekán a duplák „kerültek előtérbe”, s egy ilyet szerezve Laczkó tett róla, hogy ne forduljon a kocka. A negyed derekán egy 5–0-s hazai roham miatt mégis fordult, de ezúttal is „észnél volt” a Sopron, amely két irányítója, az újabb hármast szerző Mühl, valamint a duplával jelentkező Papp révén visszaszerezte a vezetést. A szakasz hajrája egyértelműen a hazaiaké volt, akik egy 7–0-lal 6 pontos vezetést szereztek.
A második etap elején Jevtovics és Brooks révén gyorsan ledolgozta hátrányát a Sopron, ám ezután a vendégek a két csapat soproni találkozóján is villogó cserejátékosa, Strunc két triplával majd egy duplával és 2 jó büntetővel gyakorlatilag egymaga vezetett egy 12–0-s francia futást. A negyed derekán Böröndy hármasával újra ellenfele üldözésébe kezdett a Sopron, de az 5–0-s „részhajrá” nem igazán ijesztette meg a hazaiakat, akik a félidő hajrájában jobbára büntetőkből újra 10 pont fölé növelték előnyüket a kapkodó soproniakkal szemben.
A második félidő elején váltva estek a kosarak, a Carolo Hirsch vezérletével tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét. Hiába talált be ekkor több soproni játékos is, a hazaiaknak mindenre volt válaszuk, nem tudott a 10 pontos lélektani határon belülre kerülni a magyar bajnok. A harmadik negyed derekán Hirsch újabb kosara után 15 potra nőtt a különbség, Gáspár Dávid időt kért. Utána Böröndy ugyan betalált, ám ezt követően Joens két triplájára építve egy 8–0-lal 20 pont fölé növelte előnyét a Carolo. A negyed végén Laczkó dobott hármast, 17 pontos különbségről indult a záró 10 perc, amely ráadásul francia duplával indult. Brooks vezérletével egy 6–0-lal a 10 pontos lélektani határ közelébe visszaküzdötte ugyan magát a Sopron, majd a hajrára nagyon ellaposodott a játék, a Carolo tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét és másodszor is legyőzte a soproniakat. Gáspár Dávid együttese végül Brooks révén 10 pontra csökkentette hátrányát, és játékosainak némi vigaszt jelenthet, hogy idegenben jóval kisebb különbséggel kapott ki, mint a sorozat elején Sopronban.
Gáspár Dávid: – Támadásban sok dolgot megvalósítottunk abból, amit szeretnénk játszani, de későn vettük fel azt, különösen védekezésben, ami eredményes lehetett volna. Kiegyensúlyozottabb játékot kell nyújtani ahhoz, hogy egy ilyen pályán nyerni tudjunk.
Brooks Jelena: – Nehéz mindig vereség után bármit is mondani. Nem koncentráltunk negyven percen keresztül, ez pedig egy ilyen csapat ellen nem fér bele. Az elejétől fogva agresszívabban kellett volna kosárlabdáznunk.
(forrás: sopronbasket.com)