Sopron Basket: helytállás, de vereség francia földön

Flammes Basket Carolo–Sopron Basket 72–62 (22–16, 20–13, 20–16, 10–17)

Charleville Mézéres, női Euroliga, B-csoport, 4. forduló, 2200 néző. V.: Yalman (török), Sanchez (spanyol), Marchis (román).

Carolo: Franchelin 2, Brochant 4, JOENS 15/9, Hirsch 10, DIXON 9. Cs.: JEROME 7/3, STRUNC 13/9, Madjo 4, GOMIS 7, Magassa 1. Edző: Romuald Yernaux.

Sopron: Mühl 13/6, LACZKÓ 7/3, Friskovec 5/3, BROOKS 20/3, Wallack. Cs.: Jevtovics 4, Papp K. 2, Sitku 2, BÖRÖNDY, Sinka-Pálinkás. Edző: Gáspár Dávid.

Egy perc alatt egy 2+1-es akcióval és egy triplával 6–0-ra elhúzott a Carolo, ám erre három játékosa, sorrendben Friskovec, Brooks és Mühl egy-egy triplájával fordított a Sopron. A szakasz derekán a duplák „kerültek előtérbe”, s egy ilyet szerezve Laczkó tett róla, hogy ne forduljon a kocka. A negyed derekán egy 5–0-s hazai roham miatt mégis fordult, de ezúttal is „észnél volt” a Sopron, amely két irányítója, az újabb hármast szerző Mühl, valamint a duplával jelentkező Papp révén visszaszerezte a vezetést. A szakasz hajrája egyértelműen a hazaiaké volt, akik egy 7–0-lal 6 pontos vezetést szereztek.

A második etap elején Jevtovics és Brooks révén gyorsan ledolgozta hátrányát a Sopron, ám ezután a vendégek a két csapat soproni találkozóján is villogó cserejátékosa, Strunc két triplával majd egy duplával és 2 jó büntetővel gyakorlatilag egymaga vezetett egy 12–0-s francia futást. A negyed derekán Böröndy hármasával újra ellenfele üldözésébe kezdett a Sopron, de az 5–0-s „részhajrá” nem igazán ijesztette meg a hazaiakat, akik a félidő hajrájában jobbára büntetőkből újra 10 pont fölé növelték előnyüket a kapkodó soproniakkal szemben.

A második félidő elején váltva estek a kosarak, a Carolo Hirsch vezérletével tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét. Hiába talált be ekkor több soproni játékos is, a hazaiaknak mindenre volt válaszuk, nem tudott a 10 pontos lélektani határon belülre kerülni a magyar bajnok. A harmadik negyed derekán Hirsch újabb kosara után 15 potra nőtt a különbség, Gáspár Dávid időt kért. Utána Böröndy ugyan betalált, ám ezt követően Joens két triplájára építve egy 8–0-lal 20 pont fölé növelte előnyét a Carolo. A negyed végén Laczkó dobott hármast, 17 pontos különbségről indult a záró 10 perc, amely ráadásul francia duplával indult. Brooks vezérletével egy 6–0-lal a 10 pontos lélektani határ közelébe visszaküzdötte ugyan magát a Sopron, majd a hajrára nagyon ellaposodott a játék, a Carolo tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét és másodszor is legyőzte a soproniakat. Gáspár Dávid együttese végül Brooks révén 10 pontra csökkentette hátrányát, és játékosainak némi vigaszt jelenthet, hogy idegenben jóval kisebb különbséggel kapott ki, mint a sorozat elején Sopronban.