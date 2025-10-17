október 17., péntek

Kosárlabda

1 órája

Női Euroliga: Helytállt, de kikapott Schióban a Sopron – videó

Címkék#Böröndy#Brooks#Sopron Basket#Sopron

Kisalföld.hu

Súlyos hazai vereséggel kezdte meg a Sopron Basket az Euroliga-szereplését. A második fordulóban a szintén rosszul kezdő, olasz Beretta Familia Schio otthonában lépett pályára a leghűségesebb város együttese. 

Sopron Basket
A Sopron Basket kikapott az Euroliga mérkőzésen.
Forrás: FIBA

 

Beretta Famila Schio (olasz) - Sopron Basket    82-65    (28-19, 13-11, 22-19, 19-16)
Schio, női Euroliga, 2. forduló, 1800 néző. V.: Galic (horvát), Ignaciu (ciprusi), Grbic (szlovén)
Schio: Verona 5/3, Conde 12, ZANDALASINI 8/6, STEINBERGA 15, Shepard 7. Cs.: Zanardi 2, MESTDAGH 6/6, BADIANE 16/6, Keys 2, Panzera 2, SOTTANA 5, Olbis 2. Edző:  Victor Lapena. 
Sopron: MÜHL 9/3, FRISKOVEC 23/12, Böröndy 6, BROOKS 14/3, Wallack 6/3. Cs.: Sitku, Papp 5, Laczkó 2. Edző: Gáspár Dávid. 

Friskovec betörésből a Sopronnak szerzett vezetést, majd 3-2-es olasz előny után Brooks villanásával ismét a magyar bajnoknál volt az előny. Egy 6-0-lal Steinberga vezérletével elléptek a hazaiak, Mühl próbálta versenyben tartani a Sopront, amelyből Wallack gyorsan begyűjtött két személyit. A szakasz derekán váltva estek a kosarak, Zandalasini majd Mühl is triplát dobott. A hazaiak vezettek, de Brooks lerohanásos kosarával 1 pontra felzárkózott a Sopron. A negyed hajrájában volt labdája fordítani Gáspár Dávid az első Euroliga meccéhez képest kimondottan jól kezdő együttesének, ám nem tudott élni az eséllyel. Ezt és a védekezési hibákat a Schio Mestdagh és Badiane egy-egy triplájára alapozott 8-0-s rohammal büntette. Friskovec tett egy triplával arról, hogy nagyon ne "lógjon meg", de a negyed végén így is 9 ponttal vezetett a Schio. A második hazai kosárral indult, 10 pont fölé nőtt a különbség. Kapkodott, pontatlanul játszott a Sopron, amelyből egyedül Friskovec jelentett veszélyt a hazai kosárra, ráadásul több büntetőt is kihagytak a zöld-sárgák. A szakasz derekán a Schio játéka is pontatlanná vált. Böröndy villant és ez egy 6-0-s soproni roham kezdetét jelentette a negyed közepén, amellyel 10 ponton belülre kerültek a vendégek a támadásban ekkor sok hibával játszó Schio ellen. Hazai időkérés után Zandalasini triplájára Friskovec betöréses kosárral felelt. A félidő hajrájában mindkét csapat mindkét együttes kapkodott, tartotta 10 pont körüli előnyét a Schio, amely 11 pontos előnnyel tért pihenőre. A szünetig szerzett 30 soproni pontnak csaknem a felét szerezte Friskovec, 14-et. 
Brooks hozta 10-en belülre a Sopront a második félidő elején, Steinberga és Zandalasini felelt rá egy-egy duplával. Az újabb triplát szerző Friskovec és a közelről betaláló majd távolról is Brooks versenyben tartotta a Sopront, amely Wallack egy jó büntetőjével a harmadik negyed közepén 6 pontra megközelítette ellenfelét. Volt labdája még szorosabbá tenni a találkozót Gáspár Dávid együttesének, ám ez nem sikerült, a túloldalon viszont megint jött a Mestdagh-Badiane kettős: előbbi triplája és utóbbi két duplája után 13 pontra nőtt a Schio előnye. Gáspár időkérése után Wallack lépett előa magyar bajnoknál, triplával majd duplával tartotta életben a magyar bajnok reményeit. A negyed hajrájában a rutinos Sottana távoli duplával és egy 2+1-es akcióval verte vissza a soproniak felzárkózási kísérletét, ráadásul a negyed utolsó pillanatában Conde bravúros kosárral 14-re növelte a hazai előnyt. 
A negyedik negyed úgy indult, ahogy a harmadik véget ért: Conde kosarával. Papp betörés után megszerezte a soproni pad első pontjait, de kezdett érződni, hogy a Schio padja sokkal hosszabb. A negyedet 8-2-vel kezdő Schio előnye 20 pontra nőtt, és ezzel eldőlt a találkozó. A soproniak sokkal jobban játszottak, mint odahaza a Carolo ellen a nyitányon, és 25 percig tartották is a lépést a nemzetközi klasszis játékosok sorát felvonultató Schio csapatával. A harmadik negyed derekától elfáradtak a vendégek kulcsjátékosai, és "hosszabb" kispadjának köszönhetően a papírformának megfelelően biztosan nyert a Schio.

Egy rövid videó a mérkőzésről a Sopron Basket oldaláról:

