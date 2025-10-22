Sopron Basket: Bátran, vagányan a csoportelső ellen

Mint ismeretes a soproniak súlyos hazai vereséggel kezdték a sorozatot a francia Carolo ellen, majd ezután jött az olaszországi találkozó:

Schióban egyes időszakokban már meg tudta mutatni erejét a csapat, voltak időszakok, amikor fel tudtunk nőni a feladathoz és ellenfelünkhöz. Most is ez a cél, csak jó lenne ezt az időszakot jobban kitolni, hosszabbra nyújtani.

Tekintve, hogy a Galatasaray a Schio együttesét török földön, a Carolo csapatát pedig idegenben győzte le, ez abszolút nem lesz könnyű. A mérkőzésnek pikáns hátteret ad, hogy a szlovén Teja Oblak személyében egy korábban Magyarországon is megforduló hátvéd – érdekes lesz a párharca a pályán válogatottbeli csapattársával, Zala Friskoveccel – Juhász Dorka személyében pedig egy magyar válogatott kosaras játszik majd a soproniak ellen. A rivális kapcsán Gáspár azt fejtegette, hogy a Galata egy nagyon bő és mély rotációval játszó csapat, tele nemzetközi szinten is jegyzett kosarassal, és WNBA-játékossal. A soproniak dolgát nehezíti, hogy betegség miatt nem számíthatnak a kanadai centerre, Wallack-ra. Ami a soproni szakvezető szerint csapata mellett szól, hogy tanítványai abszolút veszítenivaló nélkül és közönségük támogatásával léphetnek pályára. Mint mondta, együttesének, bátran vagányan kell játszania, és majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. Gáspár mindenesetre bízik benne, hogy az előbb említett fejlődési úton haladva a Galata jobban meg tudja nehezíteni csapata, mint tette azt az előző Euroliga ellenfelei elleni találkozókon.