Balszerencsésen veszített az FC Sopron

Zsámbék-FC Sopron 1-0 (0-0)

Zsámbék, 200 néző. V.: Kakuk.

Zsámbék: Tugyi - Márton, Sugár B., Bíró (Sugár S., 85.), Áprily (Nyúl, 25.), Orosházi, Veréb, Nagy Zs. (Szarka, 64.), Zsuppán, Horváth K. (Peinlich, 85.), Czeglédi (Bartos, 65.). Vezetőedző: Némedi Norbert.

FC Sopron: Ferenczi - Somogyi (Nagy G., 64.), Szilágyi, Molnár, Tóth D. (Baumgartner, 64.), Oláh (Szóka, 78.), Fendrik (Bokor, 78.), Orosz, Reseterits, Varga O., Vankó. Vezetőedző: Finta Zoltán.

Gsz.: Peinlich (86.).

Egy balszerencsés védelmi szituáció után - a felszabítani szándékozó soproni játékos a társát találta el a labdával - szerezte meg a győztes gólt a hazai csapat.

Finta Zoltán: - Fájó ez a vereség, mert a játékunk és a helyzeteink alapján nem érdemeltük meg. Ezen a napon az ellenfél kapuja előtt nekünk semmi sem sikerült, legalább öt-hat abszolút gólhelyzetben hibáztunk, akciókból és pontrúgások után is megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtuk élni velük.

