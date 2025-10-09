SKC: újabb idegenbeli bravúr

ZTE - Sopron KC 89-94 (18-22, 18-24, 29-25, 24-23)

Zalaegerszeg, férfi NB I, 1300 néző. V.: Praksch, dr. Mészáros, Frányó.

ZTE: HUNTER 19/12, Takács M. 6/6, Hellems 9, VARENCE 16/3, Tóth Á. 6. Cs.: JOHNSON 17/6, SCHERER 9/9, Kucsora 7/3, Mokánszki, Csátaljay. Edző: Sebastjan Krasovic.

SKC: THOMPSON 20/3, NELSON 12/6, TAKÁCS K. 4, MANGJAFIC 24/9, Flasár 3. Cs.: Meszlényi 2, STRUGER 17, Hajdu 1, Kucsera 3/3, Csendes 3, Kovács B. 5/3. Edző: Gasper Potocnik.

Mangjafic vezérletével 5-0-ra, majd 13-7-re vezetett az SKC, de a negyed derekán Scherer két triplájával és eladott soproni labdák utáni ziccerekkel fordított a ZTE. A vendégek Struger kosaraival maradtak versenyben, sőt a látványos zsákolást is bemutató szlovén center vezérletével visszavette a szakasz végén a vezetést az SKC. A második etapot 5-0-lal kezdve 9 pontra növelte előnyét a soproni gárda, majd tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét. Ez Manjgafic ügyes kosaraival 11-re nőtt a negyed közepén. A félidő hajrája Hunter és Mangjafic triplapárbajának jegyében telt, szünetben 10 ponttal vezetett az SKC.

Varence vezetésével 5-0-lal kezdett szünet után a ZTE, de Nelson hármasa majd Thompson kosarai után visszaállt a 10 pontos SKC-előny, amely a negyed hajrájáig állandósult. Ekkor Johnson vezetésével 3 pontra följött a ZTE. A negyed Kucsera hármasával és 6 pontos SKC-vezetéssel zárult. A záró etap Nelson 2+1-es játékával indult. Tartották 5 és 10 pont közötti előnyüket a vendégek, kritikus helyzetekben Struger és Thompson villant a soproniaktól. Az utolsó percre fordulva 4, fél perccel a vége előtt 3 pontra csökkent a különbség. 13 másodperccel a vége előtt Thompson kosarával eldőlt, az SKC a Körmend után a ZTE otthonában is nyerni tudott.