Kosárlabda

1 órája

SKC-parádé Körmenden

#férfi NB I#kosárlabda#Sopron KC

A Sopron KC bravúros győzelmet aratott a Körmend vendégeként a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

SKC-parádé Körmenden

Fotó: Sopron KC

Körmend–Sopron KC 71–95 (21–17, 17–29, 23–29, 10–20)
Körmend, férfi NB I,  2000 néző. V.: Kapitány, Minár, Földesi. 
Körmend: MOORE 23/3, Doktor, Ferencz 2, Avery 4/3, OHAMS 19. Cs.: Blondin 5/3, IVOSEV 16, Kiss B., Kiss M., Hansen 2, Bartik. Edző: Teo Hojc. 
SKC: THOMPSON 23/6, NELSON 12/6, Takács K. 3, Kucsera 2, Struger 4. Cs.: Csendes 5/3, FLASÁR 9, MANGJAFIC 13/3, Hajdu 3/3,  Meszlényi, KOVÁCS B. 21/15, Keller. Edző: Gasper Potocnik. 

Az első percekben váltva estek a kosarak. Idegesen, kapkodva kezdtek a felek, a negyed derekán 6-5-re vezetett az SKC. Moore és Csendes dobópárbajának jegyében telt a negyed közepe, továbbra sem eresztették egymást a felek. Zónára állt a Körmend, meg is zavarta az SKC-t, és támadó lepattanók, valamint indítások utáni kosarakkal 7 ponttal ellépett. A negyed végén büntetőkből 4 pontra csökkentette hátrányát az SKC. 
Ezt felezte meg a második szakasz elején szép kosárral Mangjafic, Nelson előbb egyenlített, majd triplájával fordított a védekezését rendező SKC. Thompson duplája és Kovács hármasa után már 8 ponttal vezetett a negyedet szenzációs 14-2-es 4 perccel indító SKC. A Körmend büntetőkkel araszolgatott, de Struger nem engedte közel a hazaiakat. Állanósult az 5 és 10 pont közötti SKC-előny, a félidő Manjgafic dudaszóra dobott triplájával és 8 pontos soproni vezetéssel zárult. 
Nelson triplájával a második félidő elején 10 pont fölé nőtt az SKC előnye. Blondin vezérletével 10-en belülre került a Körmend, majd Thompson vezérletével tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét a soproni gárda. A szakasz derekán egy-két támadást elkapkodott az SKC, 4 pontra fölzárkózott a Körmend.  Kovács triplája, majd Thompson kosara után ismét 9-cel vezettek a soproniak, sőt Mangjafic zsákolásával 10 pont fölé nőtt az előny. A szakasz hajrájában Kucsera zsákolása és Hajdu hármasa után 15 pontra nőtt a vendég előny. A záró etapra 14 pontos vendég vezetéssel fordultak a felek, ezt növelte közel 20-ra két szép kosárral Flasár. A hazaiaknak voltak ugyan felvillanásai, de Kovács B, nagy sorozatával a szakasz közepén 20 pontra nőtt a soproni előny, és ez megtörte a Körmend ellenállását, s összességében simán nyert az SKC.

További eredmények:
MVM-OSE Lions - NHSZ-Szolnoki Olajbányász 78-87 (23-28, 18-23, 20-18, 17-18)
Endo Plus Service-Honvéd - Atomerőmű SE 91-79 (22-26, 28-19, 23-20, 18-14)
NKA Universitas Pécs-Zalakerámia ZTE KK 76-85 (24-21, 22-24, 18-20, 12-20)

A tabella:
1. Endo Plus Service-Honvéd 2 2 - 185-149 4 pont
2. Alba Fehérvár 2 2 - 198-173 4
3. Falco-Vulcano Energia KC 2 2 - 178-163 4
4. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 2 2 - 176-164 4
5. SZTE-Szedeák 2 2 - 160-152 4
6. Sopron KC 2 1 1 185-169 3
7. Zalakerámia ZTE KK 2 1 1 168-162 3
8. NKA Universitas Pécs 2 1 1 173-180 3
9. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 2 1 1 170-178 3
10. Kometa-KVGY Kaposvári KK 2 - 2 151-157 2
11. MVM-OSE Lions 2 - 2 157-170 2
12. Atomerőmű SE 2 - 2 166-183 2
13. Egis Körmend 2 - 2 166-192 2
14. DEAC 2 - 2 153-194 2 

