SKC-parádé Körmenden

Körmend–Sopron KC 71–95 (21–17, 17–29, 23–29, 10–20)

Körmend, férfi NB I, 2000 néző. V.: Kapitány, Minár, Földesi.

Körmend: MOORE 23/3, Doktor, Ferencz 2, Avery 4/3, OHAMS 19. Cs.: Blondin 5/3, IVOSEV 16, Kiss B., Kiss M., Hansen 2, Bartik. Edző: Teo Hojc.

SKC: THOMPSON 23/6, NELSON 12/6, Takács K. 3, Kucsera 2, Struger 4. Cs.: Csendes 5/3, FLASÁR 9, MANGJAFIC 13/3, Hajdu 3/3, Meszlényi, KOVÁCS B. 21/15, Keller. Edző: Gasper Potocnik.

Az első percekben váltva estek a kosarak. Idegesen, kapkodva kezdtek a felek, a negyed derekán 6-5-re vezetett az SKC. Moore és Csendes dobópárbajának jegyében telt a negyed közepe, továbbra sem eresztették egymást a felek. Zónára állt a Körmend, meg is zavarta az SKC-t, és támadó lepattanók, valamint indítások utáni kosarakkal 7 ponttal ellépett. A negyed végén büntetőkből 4 pontra csökkentette hátrányát az SKC.

Ezt felezte meg a második szakasz elején szép kosárral Mangjafic, Nelson előbb egyenlített, majd triplájával fordított a védekezését rendező SKC. Thompson duplája és Kovács hármasa után már 8 ponttal vezetett a negyedet szenzációs 14-2-es 4 perccel indító SKC. A Körmend büntetőkkel araszolgatott, de Struger nem engedte közel a hazaiakat. Állanósult az 5 és 10 pont közötti SKC-előny, a félidő Manjgafic dudaszóra dobott triplájával és 8 pontos soproni vezetéssel zárult.

Nelson triplájával a második félidő elején 10 pont fölé nőtt az SKC előnye. Blondin vezérletével 10-en belülre került a Körmend, majd Thompson vezérletével tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét a soproni gárda. A szakasz derekán egy-két támadást elkapkodott az SKC, 4 pontra fölzárkózott a Körmend. Kovács triplája, majd Thompson kosara után ismét 9-cel vezettek a soproniak, sőt Mangjafic zsákolásával 10 pont fölé nőtt az előny. A szakasz hajrájában Kucsera zsákolása és Hajdu hármasa után 15 pontra nőtt a vendég előny. A záró etapra 14 pontos vendég vezetéssel fordultak a felek, ezt növelte közel 20-ra két szép kosárral Flasár. A hazaiaknak voltak ugyan felvillanásai, de Kovács B, nagy sorozatával a szakasz közepén 20 pontra nőtt a soproni előny, és ez megtörte a Körmend ellenállását, s összességében simán nyert az SKC.