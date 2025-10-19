október 19., vasárnap

Schio után Szigetszentmiklós

A csütörtöki olaszországi Euroliga-vereség után vasárnap bajnoki találkozón (17.00) Szigetszentmiklóson, a nyeretlen BKG otthonában lép pályára bajnokin  címvédő Sopron Basket a hazai élvonalban eddig veretlen együttese

Gáspár Dávid a soproni szakvezető még a schiói összecsapás kapcsán fejtegette, hogy veresége ellenére az előző Euroliga-fordulóhoz képest a csapat sokkal jobb játékot mutatott. Kiemelte: fontos momentumokban sok hibát vétettek, nem használtak taktikai faultokat, nem vezettek jó támadásokat, amelyekből könnyű kosarakat kaptak, és bizonyos játékosok védésénél is hibáztak. Ezért kaptak ki.

Bár Szigetszentmiklóson az oda-vissza utazás és kulcsjátékosok számára a mind fizikálisan, mind mentálisan meglehetősen kimerítő mérkőzés ellenére egyértelmű esélyes a soproni csapat, az Euroliga találkozó kapcsán említett hibák korrigálása szempontjából fontos és hasznos lehet a vasárnapi találkozó. 

