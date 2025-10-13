Rengeteg érmet lőttek össze a győri ifik és juniorok

Ahogy azt korábban megírtuk, remekül szerepeltek a győri futócéllövők a szeptember utolsó hétvégéjén a Nemzeti Lőtéren megrendezett 10 m-es futócél országos bajnokságon. A 30+30-as számban Boros László, míg a 40 vegyes-ben Sike József szerezte meg az országos bajnoki címet. Mindketten a Győri Lövészklub versenyzői, és amennyiben ez válogató verseny lett volna, bizakodva várhatnák a szakági edzőbizottság döntését.

A Nemzeti Lőtér felszereltségét, és a bírói stáb rátermettségét bizonyítandó, hogy ugyanezen időpontban zajlott a 25 és 50 m-es ifi és felnőtt tűzfegyveres országos bajnokság, ahol a Győri Lövészklub további versenyzői szereztek dobogós helyeket. A 25 m-es sportpisztoly ifi fiúk egyéni mezőnyében Koncz Attila az előkelő bronzérmet, míg csapatban Molnár Balázs Bendegúzzal és Szkiba Ákossal kiegészülve országos bajnoki címet szereztek. Az 50 m-es Szabadpisztoly ifi fiú versenyszámban szintén országos bajnoki címet szerzett a Szkiba Ákos, Molnár Balázs Bendegúz, Szmatona Gábor összeállítású csapat. Junior fiú szabadpisztoly számban aranyérmes lett a Laczik Dávid, Molnár Balázs, Szkiba Ákos összeállítású győri csapat. A junior fiú sportpisztolyosok mezőnyében a Laczik Dávid, Szurdi Levente, Koncz Attila trió ezüstérmesként fejezte be a versenyt.

Jól szerepeltek a győri utánpótlás-sportlövők az országos bajnokságon.

A felnőtt férfiak 50 m-es szabadpisztoly mezőnyében a Tóth László, Laczik Dávid, Szurdi Levente csapat ezüstérmet lőtt magának. A 25 m-es gyorstüzelő pisztoly versenyszámban Laczik Dávid hatodik helyen jutott a döntőbe, ahol egészen a 4. helyik tudta feltornázni magát. A pisztolyos edzőbizottság felterjesztését a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége elfogadta, ezzel Magyarországot a kairói Vb-n a felnőtt pisztolyos versenyszámokban, a mind junior korcsoportú Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC), Rédecsi Máté (Budapest Honvéd SE) és Laczik Dávid (Győri LK) képviselhetik.