Priskinék hatossal „küldték haza” a szomszédot
Vasárnap két talákozót játszottak a vármegyei I. osztály 11. fordulójából.
Fotó: Csapó Balázs
Gyirmót FC Győr II–Ménfőcsanak 6–1 (2–0)
Gyirmót, 250 néző. V.: Baán A.
Gyirmót II: Rusák – Lengyel (Virág), Tóth D., Dobozi, Rozs (Pázmány), Lázár, Marlen, Szecsődi B., Árpási K. (Barta), Neskov M. (Sántha), Priskin. Megbízott edző. Edző: Jäkl Antal.
Ménfőcsanak: Turi – Varga M. (Csanaki), Béres, Széles I., Kovács P., Simon M., Tóth P., Fekete Sz. (Kéringer), Bartal, Buruzs, Puskás P. Edző: Nemes Ferenc.
Gsz.: Lázár (36.), Marlen (42., 69.), Priskin (58., 84.), Bartha (77.), ill. Kéringer (89.).
36. p: Marlen bal oldali szabadrúgása után a középen érkező Lázár P. 12 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0).
42. p: Lengyel buktatásáért megítélt 20 méteres jobb oldali szabadrúgásból Marlen ballal a jobb felső sarokba lőtt (2-0).
58. p: Védőjétől szorongatott helyzetben Priskin tört kapura középen, majd 11 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (3-0).
69. p: A középen helyzetbe kerülő Marlen 13 méterről, jobbal a bal felső sarokba lőtt (4-0).
77. p: Priskin adott kitűnő labdát a balról érkező Bartha T. elé, aki 6 méterről a kapu jobb oldalába helyezett (5-0).
84. p: Marlen bal oldali labdája után a jobbról érkező Priskin lőtt a kapu bal oldalába (6-0).
89. p: Jobb oldali vendégakciót követően a középen érkező Kéringer jobbal 6 méterről a kapu közepébe lőtt (6-1).
A találkozó első félórájában is fölényben játszott hazai csapat, de a helyzetek még kimaradtak. Ezek után a rutinos Lázár P. fejesből nyitotta a gólok sorát, majd az utolsó percekben Marlen szabadrúgásból növelte az előnyt a Gyirmót II. Szűk egy óra elteltével ahzaiak ügyeletes gólszerzője, Priskin is feliratkozott a góllövők közé, majd Marlen növelte csapata és saját góljai számát. Az utolsó negyedórában a csereként érkező Barta is eredményes volt, majd Priskin is duplázott. A záró pillanatokban Kéringer révén a vendégek is megszerezték szépítő találatukat.
Már az első percektől nagy mezőnyfölényben játszott a hazai csapat, de félórának kellett eltelnie, hogy megszakadjon a gólcsend, ami után azonban az idő múlásával egyre fáradó vendégek mellett sorozatosan dolgozta ki helyzeteit a fiatal gyirmóti gárda, ami újabb találatokat és megérdemelt győzelmet eredményezett.
Jäkl Antal: – Nagyon szervezett ellenféllel találkoztunk, akik az első félórában zártan védekeztek, így csak helyzetekig jutottunk. Az első gólunk után azonban már felszabadultabban fociztak játékosaink, számtalan helyzetet dolgoztak ki, amelyekből szép gólokat is rúgtak, így megérdemelt győzelmet arattunk.
Nemes Ferenc: – A sok hiányzónk ellenére helytálltunk és helyenként jól is futballoztunk, de gratulálnunk kell a Gyirmótnak, amely nem hagyott kétséget a végeredményt illetően.
Lapincs Attila
Koroncó–Vitnyéd 0–0
Koroncó, 150 néző. V.: Szikra Gábor.
Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete, Présinger, Puska (Horváth D.), Bieder, Hajdu (Mayer), Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Vitnyéd: Kiss B. – Kóczán, Szalai (Kleizer), Papp R., Eckhardt, Varga G., Halász, Szalóky (Szalai A.), Kovács A., Szakács (Szalai D.). Edző: Kleizer Csaba.
Nagyon gyenge színvonalú mérkőzésen igazságos, gól nélküli döntetlen született. A találkozón a játékvezetői hármas bizonyult a legjobbnak.
Jók: senki, ill. mindenki.
Bieder Gábor: – Impotens támadójáték jellemezte a csapatot, az ellenfelet nem tudtuk próbára tenni. Gratulálok a VItnyédnek a pontszerzéshez
Kleizer Csaba: – Egy és „fél” cserével érkeztünk, kettőt kellett cserélnünk kényszerűségből, így az egy pont megérdemelt és számunkra „aranyat ér”.
Herold Kristóf
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|11
|11
|0
|0
|44 - 7
|33
|2.
|Mezőörs
|10
|9
|0
|1
|55 - 9
|27
|3.
|Bácsa
|11
|8
|2
|1
|34 - 10
|26
|4.
|Győrújbarát
|10
|8
|1
|1
|35 - 8
|25
|5.
|Kapuvár
|10
|6
|1
|3
|23 - 11
|19
|6.
|Koroncó
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|7.
|Abda
|11
|5
|1
|5
|23 - 24
|16
|8.
|Csorna
|11
|4
|2
|5
|20 - 24
|14
|9.
|Ménfőcsanak
|11
|3
|1
|7
|18 - 33
|10
|10.
|M.-óvár II
|11
|3
|1
|7
|16 - 32
|10
|11.
|Győrújfalu
|11
|3
|0
|8
|16 - 47
|9
|12.
|Vitnyéd
|10
|1
|2
|7
|12 - 36
|5
|13.
|Gönyű
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|11
|1
|0
|10
|5 - 39
|3