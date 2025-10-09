Minden mérkőzésén a kapuba talált

Priskin Tamás hajdan hosszú éveken át világhírű kapusok ellen igyekezett eredményes lenni, idén ősztől a vármegyei első osztályú bajnokságban teszi ugyanezt. Jelenleg vezeti is az osztály góllövőlistáját.

Priskin Tamás ontja a gólokat a magyar negyedik vonalban. Fotó: facebook

Érdekesség, hogy a 39 éves, 63-szoros magyar válogatott támadó a Gyirmót II színeiben az eddigi kilenc fordulóban valamennyi meccsen legalább egyszer bevette az ellenfél kapuját. Ez igazán ritkaságnak számít.

„Tényleg én vezetem a góllövőlistát? - kérdez vissza Priskin Tamás. - Nem figyeltem a lista állását, de örülök neki, hogy így van. Azt tudom, tizenkét gólt szereztem. Ezek a számok egyébként nemcsak engem dicsérnek, hiszen a csapattársaim nélkül nem lettem volna képes ilyen remek teljesítményre.”

Ahogy a Gyirmót FC Győr az NB III Északnyugati csoportjában, a „kis Gyirmót” a vármegyei bajnokságban vezeti hibátlanul a táblázatot.

„Valóban százszázalékosak vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy minden találkozó sétagalopp lenne a számunkra - folytatja Priskin Tamás. - A mezőnyben vannak hozzánk hasonlóan jó csapatok is, ellenük igencsak meg kell küzdenünk mindig a három pontért. Fiatal a csapatunk, Lázár Patrikkal ketten mi képviseljük a rutint a játékosok között. Kiváló közösséget alkotunk, szerintem ez elengedhetetlen a sikereinkhez.”

Az őszi idényben volt egy mérkőzés, amelyen fura érzéssel lépett pályára: az Üstökös FC Bácsa - ahol egyébként sportigazgatóként dolgozik - otthonában a gyirmóti győzelemért küzdött.

„Kettő-nullra nyertünk és az egyik gólt én szereztem. Meccs közben csak a játékkal foglalkozom, nem gondoltam erre. Jó érzés volt pályára lépni Bácsán. Örülök, hogy Korsós György vezetésével jól szerepel, jelenleg dobogós a csapat. Szurkolok nekik, hogy minél tovább tartson a lendületük.”

A hétvégén folytatódhatnak Priskin Tamás fura érzései, ugyanis ezúttal az ETO Akadémiát látják vendégül...

Priskin Tamás góljai az őszi idényben

Abda 3-1 (1), Gönyű 5-0 (1), Győrújfalu 9-0 (2), Fertőszentmiklós 3-1 (1), Győrújbarát 3-1 (1), Üstökös FC Bácsa 2-0 (1), Mezőörs 3-1 (2), Credobus Tehetségközpont 4-0 (2), Kapuvár 3-1 (1)

„Azt mondják, aki egyszer ETO-s volt, az örökre az marad, már pedig én sok időt töltöttem a klubnál, szinte a második otthonom - folytatja Priskin Tamás. - Örülök, hogy az ETO jól szerepel a bajnokságban, remekül menetelt a nemzetközi kupában is. Remélem, a bajnokságban újra az élmezőnyben tud végezni és jövőre ismét pályára léphet valamelyik európai tornán. Amikor tudok, kint vagyok a hazai mérkőzésein. Szeretem a szurkolók között nézni a játékot, de van, amikor a hozzátartozói szektorban foglalok helyet. Szeretném, ha a mostani érdeklődés megmaradna a csapat iránt és jó hangulatban rendeznék az ETO további hazai meccseit is.”

