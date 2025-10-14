1 órája
Az utolsó pillanatokban lőtt góllal egy pontot szerzett a magyar válogatott
Bravúrt értek el Marco Rossi tanítványai a labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A Portugália-Magyarország mérkőzésen előnybe kerültek a mieink Szalai Attila révén, Cristiano Ronaldo duplájával fordítottak a luzitánok, a végén azonban jött a csattanó, Szoboszlai Dominik kiegyenlített. Az ETO játékosa, Vitális Milán csereként jutott szóhoz.
Portugália-Magyarország 2-1 (2-1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50.000 néző. V.: Srdan Jovanovic (szerb).
Portugália: Costa – Semedo, Dias, Veiga, Mendes (Tavares, 78.) – Fernandes (Conceicao, 62.), Neves (Palhinha, 62.), Vitinha – Silva, Cristiano Ronaldo (Ramos, 78.), Neto (Felix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 38.), Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács, 58.), Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Ez történt a Portugália-Magyarország mérkőzésen
A labdarúgó világbajnoki selejtezőt jól kezdte a magyar válogatott, hiszen a 8. percben megszerezte a vezetést: Szoboszlai Dominik bal oldali szöglete után Szalai Attila három méterről a kapu közepébe fejelt.
Sokáig nem tartott a magyar öröm, mert a 22. percben kiegyenlítettek a hazaiak: Semedo fordult le Szalairól, majd jobbról középre lőtte a labdát, Cristiano Ronaldo teljesen üresen érkezett, és három méterről a kapuba bombázott.
Portugália-Magyarország 2-2Fotók: MTI
Úgy tűnt, döntetlen lesz a félidő, de a játékrész hosszabbításában ismét villant CR7: Mendes beadása üres találta Ronaldót, aki 5 méterről talált a kapuba.
A második játékrészben két kapufát lőttek a portugálok, majd Szalai Attila fejesénél a felsőléc a házigazdákat segítette ki. A hajrában csereként szóhoz jutott az ETO FC játékosa, Vitális Milán, így ő is pályán volt, mikor a 91. percben Lukács Dániel az alapvonalig vitte le a labdát laposan középre adott, Varga Barnabás elengedte a lába között a labdát, a hosszú oldalon érkező Szoboszlai pedig 3 méterről becsúszva az üres kapuba lőtt.
Értékes egy pontot szerzett a magyar válogatott Portugáliában. A meccs előtt írtuk, hogy szervezett védekezés és szív kell a jó eredményhez, és ezeket felvonultatták most Marco Rossi tanítványai.