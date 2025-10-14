október 15., szerda

Labdarúgó vb-selejtező

1 órája

Az utolsó pillanatokban lőtt góllal egy pontot szerzett a magyar válogatott

Bravúrt értek el Marco Rossi tanítványai a labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A Portugália-Magyarország mérkőzésen előnybe kerültek a mieink Szalai Attila révén, Cristiano Ronaldo duplájával fordítottak a luzitánok, a végén azonban jött a csattanó, Szoboszlai Dominik kiegyenlített. Az ETO játékosa, Vitális Milán csereként jutott szóhoz.

Kisalföld.hu

Portugália-Magyarország 2-1 (2-1)

Portugália-Magyarország Szoboszlai Dominik
A Portugália-Magyarország találkozón Szoboszlai Dominik (fehérben) gólt lőtt és gólpasszt adott, ami elég volt a pontszerzéshez.
Fotó: Szigetváry Zsolt

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50.000 néző. V.: Srdan Jovanovic (szerb).

Portugália: Costa – Semedo, Dias, Veiga, Mendes (Tavares, 78.) – Fernandes (Conceicao, 62.), Neves (Palhinha, 62.), Vitinha – Silva, Cristiano Ronaldo (Ramos, 78.), Neto (Felix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 38.), Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács, 58.), Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

 

Ez történt a Portugália-Magyarország mérkőzésen

A labdarúgó világbajnoki selejtezőt jól kezdte a magyar válogatott, hiszen a 8. percben megszerezte a vezetést: Szoboszlai Dominik bal oldali szöglete után Szalai Attila három méterről a kapu közepébe fejelt.

Sokáig nem tartott a magyar öröm, mert a 22. percben kiegyenlítettek a hazaiak: Semedo fordult le Szalairól, majd jobbról középre lőtte a labdát, Cristiano Ronaldo teljesen üresen érkezett, és három méterről a kapuba bombázott.

Portugália-Magyarország 2-2

Fotók: MTI

 

Úgy tűnt, döntetlen lesz a félidő, de a játékrész hosszabbításában ismét villant CR7: Mendes beadása üres találta Ronaldót, aki 5 méterről talált a kapuba.

A második játékrészben két kapufát lőttek a portugálok, majd Szalai Attila fejesénél a felsőléc a házigazdákat segítette ki. A hajrában csereként szóhoz jutott az ETO FC játékosa, Vitális Milán, így ő is pályán volt, mikor a 91. percben Lukács Dániel az alapvonalig vitte le a labdát laposan középre adott, Varga Barnabás elengedte a lába között a labdát, a hosszú oldalon érkező Szoboszlai pedig 3 méterről becsúszva az üres kapuba lőtt.

Értékes egy pontot szerzett a magyar válogatott Portugáliában. A meccs előtt írtuk, hogy szervezett védekezés és szív kell a jó eredményhez, és ezeket felvonultatták most Marco Rossi tanítványai.

 

