Az utolsó pillanatokban lőtt góllal egy pontot szerzett a magyar válogatott

Úgy tűnt, döntetlen lesz a félidő, de a játékrész hosszabbításában ismét villant CR7: Mendes beadása üres találta Ronaldót, aki 5 méterről talált a kapuba.

A második játékrészben két kapufát lőttek a portugálok, majd Szalai Attila fejesénél a felsőléc a házigazdákat segítette ki. A hajrában csereként szóhoz jutott az ETO FC játékosa, Vitális Milán, így ő is pályán volt, mikor a 91. percben Lukács Dániel az alapvonalig vitte le a labdát laposan középre adott, Varga Barnabás elengedte a lába között a labdát, a hosszú oldalon érkező Szoboszlai pedig 3 méterről becsúszva az üres kapuba lőtt.

Értékes egy pontot szerzett a magyar válogatott Portugáliában. A meccs előtt írtuk, hogy szervezett védekezés és szív kell a jó eredményhez, és ezeket felvonultatták most Marco Rossi tanítványai.