Portugália-Magyarország: Vitálisék napolhatják el Ronaldóék továbbjutását

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai az írországi döntetlennel és az örmények legyőzésével (a vb-seletező 75. percében az ETO labdarúgója, Vitális Milán is pályára lépett) nyeregben érezhetik magukat a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben. Ez akkor sem változik, ha a papírformának megfelelően alulmaradnak a kvartett favoritjával szemben a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn, mivel novemberben a két közvetlen rivális ellen zárják a selejtezősorozatot, azaz mindenképpen saját kezükben marad a sorsuk. Talán éppen ezért a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető kijelentette, hogy bátrabb játékot terveznek Lisszabonban, mint amit szeptemberben mutatott a nemzeti együttes a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatottól elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával. Megfogalmazása szerint megpróbálják majd magasabban tartani a védelem vonalát és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre.

Vitális Milán (b) és Willi Orbán (j), valamint az örmény Eduard Szpercjan a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. A magyar válogatott 2-0-ra győzött az örmények együttese ellen. Kedden rendezik a Portugália-Magyarország összecsapást.

Ebben nagy segítséget jelenthet, hogy letöltötte kétmeccses eltiltását a Dublinban kiállított Sallai Roland, továbbá visszatérhet a középcsatár Varga Barnabás is, aki két sárga lapja miatt nem játszhatott szombaton. A Galatasaray és a Ferencváros futballistájával mind játékban, mind a támadások befejezésében nagyot léphet előre a válogatott. Ennek ellenére óriási meglepetés lenne, ha a magyarok ponttal vagy pontokkal távoznának a José Alvalade Stadionból, tekintve, hogy Portugáliát még egyszer sem sikerült felülmúlni, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli összecsapás egyaránt 3-0-s vereséggel zárult.

A magyarok egy bravúros győzelemmel megőriznék a jelenlegi második helyüket, melyet döntetlen esetén csak akkor veszítenének el, ha az örmények másodszor is megvernék az íreket. Ugyanakkor előfordulhat, hogy vereséggel is második marad Rossi legénysége.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.