2 órája
Portugália-Magyarország: Vitálisék napolhatják el Ronaldóék továbbjutását
A portugál labdarúgó-válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben kedden hazai pályán legyőzi a magyar csapatot és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban. Ronaldóék továbbjutását azonban Vitálisék elnapolhatják, ha jó eredményt érnek el a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn.
Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai az írországi döntetlennel és az örmények legyőzésével (a vb-seletező 75. percében az ETO labdarúgója, Vitális Milán is pályára lépett) nyeregben érezhetik magukat a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben. Ez akkor sem változik, ha a papírformának megfelelően alulmaradnak a kvartett favoritjával szemben a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn, mivel novemberben a két közvetlen rivális ellen zárják a selejtezősorozatot, azaz mindenképpen saját kezükben marad a sorsuk. Talán éppen ezért a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető kijelentette, hogy bátrabb játékot terveznek Lisszabonban, mint amit szeptemberben mutatott a nemzeti együttes a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatottól elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával. Megfogalmazása szerint megpróbálják majd magasabban tartani a védelem vonalát és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre.
Ebben nagy segítséget jelenthet, hogy letöltötte kétmeccses eltiltását a Dublinban kiállított Sallai Roland, továbbá visszatérhet a középcsatár Varga Barnabás is, aki két sárga lapja miatt nem játszhatott szombaton. A Galatasaray és a Ferencváros futballistájával mind játékban, mind a támadások befejezésében nagyot léphet előre a válogatott. Ennek ellenére óriási meglepetés lenne, ha a magyarok ponttal vagy pontokkal távoznának a José Alvalade Stadionból, tekintve, hogy Portugáliát még egyszer sem sikerült felülmúlni, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli összecsapás egyaránt 3-0-s vereséggel zárult.
A magyarok egy bravúros győzelemmel megőriznék a jelenlegi második helyüket, melyet döntetlen esetén csak akkor veszítenének el, ha az örmények másodszor is megvernék az íreket. Ugyanakkor előfordulhat, hogy vereséggel is második marad Rossi legénysége.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
Európai vb-selejtezők, F csoport, 4. forduló, kedd: Írország-Örményország, Dublin, 20.45 óra. Portugália-Magyarország, Lisszabon, 20.45 óra.
A csoport állása:
1. Portugália 3 3 - - 9-2 9 pont
2. Magyarország 3 1 1 1 6-5 4
3. Örményország 3 1 - 2 2-8 3
4. Írország 3 - 1 2 3-5 1