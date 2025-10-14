Szervezett védekezés és szív kell a portugálok ellen – videó

Szív kell a portugál-magyarhoz

„Teljesen más meccs lesz, mint az örmények elleni, jóval kevesebbet lesz nálunk a labda, így hatékonyabbnak kell lennünk. A tervünk az, hogy ezúttal lehetőleg feljebb védekezzünk, mert ha folyamatosan beszorulunk, akkor előbb gólt kapunk. Ez pedig nem a mi mentalitásunk, úgyhogy próbálkozni fogunk"

- nyilatkozta Marco Rossi a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

A portugál-magyar előtt a válogatott bejárta az Estádio José Alvarade stadiont.

Forrás: MLSZ

A szövetségi kapitány úgy véli, a magyarok meglepetést is okozhatnak, ha szervezetten védekeznek és gólt is szereznek, ugyanis lehetetlen lesz a teljes meccsen hiba nélkül védekezni. Rossi szerint félrevezető lehet, hogy a portugálok szombaton csak a hosszabbításban szerzett góllal verték 1-0-ra az íreket, ugyanis folyamatosan támadták ellenfelük kapuját.

A magyar csapat gépe hétfőn landolt Lisszabonban, erről a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé Reels-videót a közösségi oldalán.