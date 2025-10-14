október 14., kedd

Labdarúgás

1 órája

Szervezett védekezés és szív kell a portugálok ellen – videó

Címkék#Portugália#Varga Barnabás#Gruber Zsombor#Marco Rossi#ETO FC#magyar válogatott#középpályás

Megérkeztek Portugáliába és az Estádio José Alvarade stadiont is bejárták hétfőn a magyar válogatott tagjai. A keddi portugál-magyar előtt Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott.

Kisalföld.hu

A portugál-magyar világbajnoki selejtező mérkőzés előtti interjújában Rossi arra kérte csapatát, bátor szívvel lépjenek pályára és mutassanak karaktert.

portugál-magyar
A világ egyik legjobb válogatottja ellen lép pályára Marco Rossi együttese, kedden jön a portugál-magyar.
Forrás: MLSZ

A kedden 20:45-kor kezdődő találkozó végkimenetele a fogadóirodák szerint elég egyértelmű: a portugál győzelemre 1,24-es a szorzó. A magyar csapatra tippelők viszont 13-as szorzóval számolhatnak, ha bejön a számításuk.

Az örmény-magyar mérkőzés keretéből eltiltás miatt kimaradó Sallai Rolanddal és Varga Barnabással újra számolhat a szövetségi kapitány. Jó eséllyel pályára léphet a győri születésű Gruber Zsombor, aki az örmények ellen is betalált, de az ETO FC középpályását, Vitális Milán is játszhat.

Szív kell a portugál-magyarhoz

„Teljesen más meccs lesz, mint az örmények elleni, jóval kevesebbet lesz nálunk a labda, így hatékonyabbnak kell lennünk. A tervünk az, hogy ezúttal lehetőleg feljebb védekezzünk, mert ha folyamatosan beszorulunk, akkor előbb gólt kapunk. Ez pedig nem a mi mentalitásunk, úgyhogy próbálkozni fogunk"

- nyilatkozta Marco Rossi a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

A portugál-magyar előtt a válogatott bejárta az Estádio José Alvarade stadiont.
Forrás: MLSZ

A szövetségi kapitány úgy véli, a magyarok meglepetést is okozhatnak, ha szervezetten védekeznek és gólt is szereznek, ugyanis lehetetlen lesz a teljes meccsen hiba nélkül védekezni. Rossi szerint félrevezető lehet, hogy a portugálok szombaton csak a hosszabbításban szerzett góllal verték 1-0-ra az íreket, ugyanis folyamatosan támadták ellenfelük kapuját.

 A magyar csapat gépe hétfőn landolt Lisszabonban, erről a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé Reels-videót a közösségi oldalán.

 

