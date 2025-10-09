Piscsurék számára véget ért a vb

A nyolcaddöntőben az ukrán válogatott 1-0-ra kikapott Spanyolországtól a Chilében zajló U20-as világbajnokságon. Az ETO FC játékosa, Olekszandr Piscsur egy félidőt kapott a vereséggel végződött összecsapáson.

Piscsur korábban mind a három csoport meccsen játszott. Ezeken az első mérkőzésen Dél-Korea ellen 2-1-re nyertek. Az ukránok második találatát Piscsur szerezte fejjel a 16. percben. Panama ellen 1-1-re végeztek, Paraguay pedig 2-1-re nyertek. A B csoportban ezzel 7 ponttal az élen végeztek.

Piscsur a vb-n mindegyik mérkőzésen kezdőként lépett pályára.