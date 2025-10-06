Piscsurék a spanyolokkal játszanak a nyolcaddöntőben

Az ETO játékosa, Oleksandr Piscsur kezdőként 63 percet kapott az ukrán válogatottban a Chilében rendezett U20-as világbajnokságon Paraguay ellen. Az ukránok 2-1-re legyőzték a dél-amerikai ország válogatottját.

Piscsur mind a három csoport meccsen játszott, korábban Panama ellen 1-1-re végeztek, az első mérkőzésen pedig Dél-Korea ellen 2-1-re nyertek. Az ukránok második találatát Piscsur szerezte fejjel a 16. percben. A B csoportban ezzel 7 ponttal az élen végeztek.

A nyolcaddöntőben kedden este a spanyol válogatott lesz az ukránok ellenfele.