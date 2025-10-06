október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - U20 világbajnokság

1 órája

Piscsurék a spanyolokkal játszanak a nyolcaddöntőben

Címkék#u20#Oleksandr Piscsur#Piscsurék#ETO#világbajnokság

Kisalföld.hu
Piscsurék a spanyolokkal játszanak a nyolcaddöntőben

Az ETO játékosa, Oleksandr Piscsur kezdőként 63 percet kapott az ukrán válogatottban a Chilében rendezett U20-as világbajnokságon Paraguay ellen. Az ukránok 2-1-re legyőzték a dél-amerikai ország válogatottját.

Piscsur mind a három csoport meccsen játszott, korábban Panama ellen 1-1-re végeztek, az első mérkőzésen pedig Dél-Korea ellen 2-1-re nyertek. Az ukránok második találatát Piscsur szerezte fejjel a 16. percben. A B csoportban ezzel 7 ponttal az élen végeztek.

A  nyolcaddöntőben kedden este a spanyol válogatott lesz az ukránok ellenfele.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu