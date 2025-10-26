Pikáns mérkőzés előtt a Gyirmót

BALATONFÜRED–ETO AKADÉMIA

Balatonfüred, vasárnap, 11 óra. V.: Pázsi.

A győriek legutóbb sok helyzetet kihagytak, nem is sikerült pontot szerezniük a Tatabánya ellen, most pótolhatják ezt.

TATABÁNYA–GYIRMÓT FC GYŐR

Tatabánya, Grosics-stadion, vasárnap, 13 óra. V.: Muhari.

Elképesztő sorozatban van Weitner Ádám legénysége, amely pikáns bajnoki előtt áll a korábban Győrben is dolgozó Horváth Ferenc irányította rivális otthonában.

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–HALADÁS

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 13 óra. V.: Holczbauer.

Múlt héten szoros meccsen kaptak ki a Gyirmóttól a Lajta-partiak, akiknek formájuk alapján nem jelenthet gondot a három pont begyűjtése.

FC SOPRON–BICSKE

Sopron, vasárnap, 16 óra. V.: Dominko.

A Veszprémben pontot szerző soproniak hazai környezetben győzelmi esélyekkel léphetnek pályára.

A forduló további programja, vasárnap: Újpest II–Zsámbék, Puskás Akadémia II–Veszprém, 11 óra; Budaörs–Perutz Pápa, Komárom–Dorog, 13 óra.

A bajnokság állása: