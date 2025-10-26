október 26., vasárnap

Dömötör névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB III

1 órája

Pikáns mérkőzés előtt a Gyirmót

Címkék#labdarúgás NB III#FC Sopron#Gyirmót FC Győr#Credobus Mosonmagyaróvár#ETO Akadémia#labdarúgás

Már a 13. fordulót rendezik hétvégén az NB III-ban. Az Északnyugati csoportban a hibátlanul menetelő Gyirmót Tatabányára látogat.

Pikáns mérkőzés előtt a Gyirmót

Nagyszerűen menetelnek a gyirmótiak.

BALATONFÜRED–ETO AKADÉMIA

Balatonfüred, vasárnap, 11 óra. V.: Pázsi.
A győriek legutóbb sok helyzetet kihagytak, nem is sikerült pontot szerezniük a Tatabánya ellen, most pótolhatják ezt.

TATABÁNYA–GYIRMÓT FC GYŐR

Tatabánya, Grosics-stadion, vasárnap, 13 óra. V.: Muhari.
Elképesztő sorozatban van Weitner Ádám legénysége, amely pikáns bajnoki előtt áll a korábban Győrben is dolgozó Horváth Ferenc irányította rivális otthonában.

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–HALADÁS

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 13 óra. V.: Holczbauer.
Múlt héten szoros meccsen kaptak ki a Gyirmóttól a Lajta-partiak, akiknek formájuk alapján nem jelenthet gondot a három pont begyűjtése.

FC SOPRON–BICSKE

Sopron, vasárnap, 16 óra. V.: Dominko.
A Veszprémben pontot szerző soproniak hazai környezetben győzelmi esélyekkel léphetnek pályára.

A forduló további programja, vasárnap: Újpest II–Zsámbék, Puskás Akadémia II–Veszprém, 11 óra; Budaörs–Perutz Pápa, Komárom–Dorog, 13 óra.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót12120044 - 1036
2.Puskás A. II12100230 - 930
3.Dorog1290319 - 1127
4.M.-óvár1272322 - 1023
5.Tatabánya1270519 - 1721
6.Komárom1262419 - 1420
7.FC Sopron1262417 - 2020
8.Veszprém1243512 - 1415
9.ETO Akadémia1241720 - 2613
10.Bicske1234517 - 1913
11.Budaörs1233614 - 2412
12.Balatonfüred1225510 - 1911
13.Pápa1231821 - 2610
14.Zsámbék1231818 - 3710
15.Haladás1213811 - 226
16.Újpest II1213812 - 276

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu