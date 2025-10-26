1 órája
Pikáns mérkőzés előtt a Gyirmót
Már a 13. fordulót rendezik hétvégén az NB III-ban. Az Északnyugati csoportban a hibátlanul menetelő Gyirmót Tatabányára látogat.
Nagyszerűen menetelnek a gyirmótiak.
BALATONFÜRED–ETO AKADÉMIA
Balatonfüred, vasárnap, 11 óra. V.: Pázsi.
A győriek legutóbb sok helyzetet kihagytak, nem is sikerült pontot szerezniük a Tatabánya ellen, most pótolhatják ezt.
TATABÁNYA–GYIRMÓT FC GYŐR
Tatabánya, Grosics-stadion, vasárnap, 13 óra. V.: Muhari.
Elképesztő sorozatban van Weitner Ádám legénysége, amely pikáns bajnoki előtt áll a korábban Győrben is dolgozó Horváth Ferenc irányította rivális otthonában.
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–HALADÁS
Mosonmagyaróvár, vasárnap, 13 óra. V.: Holczbauer.
Múlt héten szoros meccsen kaptak ki a Gyirmóttól a Lajta-partiak, akiknek formájuk alapján nem jelenthet gondot a három pont begyűjtése.
FC SOPRON–BICSKE
Sopron, vasárnap, 16 óra. V.: Dominko.
A Veszprémben pontot szerző soproniak hazai környezetben győzelmi esélyekkel léphetnek pályára.
A forduló további programja, vasárnap: Újpest II–Zsámbék, Puskás Akadémia II–Veszprém, 11 óra; Budaörs–Perutz Pápa, Komárom–Dorog, 13 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót
|12
|12
|0
|0
|44 - 10
|36
|2.
|Puskás A. II
|12
|10
|0
|2
|30 - 9
|30
|3.
|Dorog
|12
|9
|0
|3
|19 - 11
|27
|4.
|M.-óvár
|12
|7
|2
|3
|22 - 10
|23
|5.
|Tatabánya
|12
|7
|0
|5
|19 - 17
|21
|6.
|Komárom
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|7.
|FC Sopron
|12
|6
|2
|4
|17 - 20
|20
|8.
|Veszprém
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|9.
|ETO Akadémia
|12
|4
|1
|7
|20 - 26
|13
|10.
|Bicske
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Budaörs
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|12.
|Balatonfüred
|12
|2
|5
|5
|10 - 19
|11
|13.
|Pápa
|12
|3
|1
|8
|21 - 26
|10
|14.
|Zsámbék
|12
|3
|1
|8
|18 - 37
|10
|15.
|Haladás
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|16.
|Újpest II
|12
|1
|3
|8
|12 - 27
|6