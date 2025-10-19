Percek alatt döntött a Sopron Basket

Gáspár Dávid: – Elégedett vagyok azzal, hogy nem csak lehoztuk a meccset, hanem jó hozzáállással játszottunk. A nulladik perctől az utolsóig jól fel volt építve a mérkőzés, koncentráltak voltunk. Természetesen voltak periódusok, amikor a döntéskiválasztásokba hiba csúszott, vagy nem a legjobb megoldást választottuk, de ez egy olyan maximalizmus, mellyel muszáj élnem, és fel kell hívnom ezekre is a játékosaim figyelmét, ha fejlődni szeretnénk. Összességében elégedett voltam a játékkal és sok sikert kívánok a folytatásra a BKG együttesének.