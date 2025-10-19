október 19., vasárnap

Kosárlabda

1 órája

Percek alatt döntött a Sopron Basket

Címkék#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

Percek alatt döntött a Sopron Basket

Gáspár Dávid együttese magabiztosan győzött.

Fotó: Tóth Zsombor

BKG PRIMA Szigetszentmiklós–Sopron Basket 57–100 (10–29, 19–29, 19–20, 9–22)
Szigetszentmiklós 200 néző. V.: Gruber, Pozsonyi, Sörlei. 
BKG: Hévízi, Tenyér 12, Vincze, THURMAN 19/3, Sakevicute 10. Cs.: Kiss L.,  Zsámár 3/3, SZEITL 8/6, Csoma 2, Biszak 3 Edző: Horváth Richárd. 
Sopron: Mühl 5, Friskovec 3/3, SINKA-PÁLINKÁS 15/9, BROOKS 7, WALLACK 14. Cs.: BÖRÖNDY 12/6, Papp K. 10, Sitku 9/3, JEVTOVICS 11/3, Rokob 1, LACZKÓ 13/3. Edző: Gáspár Dávid. 

Brooks duplával, a rövid kényszerpihenő után visszatérő, a bajnokságban eddig remeklő Sinka-Pálinkás triplával, a Sopron Basket pedig így 5–0-lal indított. A negyed közepére a soproni kezdő minden tagja betalált, a bajnok előnye pedig 10 pont fölé hízott. A nyitó etap végén a 8 perc alatt 10 pontig jutó Sinka-Pálinkás vezérletével 19 ponttal ment a Sopron. 
A második negyed elején Böröndy kosarával 20 pont fölé, szünetig pedig csaknem 30 pontra nőtt a különbség. Mivel a találkozó eldőlt, a második félidőben Gáspár Dávid már pihentethette csapata csütörtökön megterhelő Euroliga mérkőzést játszó kulcsjátékosait. 
A harmadik negyedben Thurman révén kiegyenlítetté tette a játékot a BKG, de a végén fölényessé tette sikerét  Gáspár Dávid együttese amelyre szerdán is nagy feladat vár: a török Galatasaray csapatát fogadja. 

Gáspár Dávid: – Elégedett vagyok azzal, hogy nem csak lehoztuk a meccset, hanem jó hozzáállással játszottunk. A nulladik perctől az utolsóig jól fel volt építve a mérkőzés, koncentráltak voltunk. Természetesen voltak periódusok, amikor a döntéskiválasztásokba hiba csúszott, vagy nem a legjobb megoldást választottuk, de ez egy olyan maximalizmus, mellyel muszáj élnem, és fel kell hívnom ezekre is a játékosaim figyelmét, ha fejlődni szeretnénk. Összességében elégedett voltam a játékkal és sok sikert kívánok a folytatásra a BKG együttesének. 

 

