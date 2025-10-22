október 22., szerda

Torna

1 órája

Parádé! - Nyolcadik lett a vb-n a győri tornász

Címkék#Jakarta#világbajnokság#Mészáros Krisztofer#torna#Győri AC

A Győri AC tornásza, Mészáros Krisztofer nyolcadik helyen végzett az egyéni összetett szerdai döntőjében a tornászok jakartai világbajnokságán, a számot a 2021-es tokiói olimpiai bajnok japán Hasimoto Daiki nyerte.

A tavalyi párizsi olimpián kilencedik Mészáros a 15. helyen került be a 24-es fináléba, és emellett majd a talaj pénteki döntőjében is érdekelt lesz. Szűcs Róbert tanítványa talajon 13,366, lólengésben 13,666, gyűrűn 12,866, ugrásban 13,500, korláton 13,600 és nyújtón 13,666 pontot kapott, így 80,664 pontja lett. A háromszoros olimpiai bajnok Hasimotónak ez volt az ötödik vb-címe. 

MÉSZÁROS Krisztofer
Mészáros Krisztofer, aki az olimpián 9. volt, a világbajnokságon az előkelő 8. helyet szerezte meg összetettben.
Fotó: MTI/Mast Irham

A csütörtöki női összetett döntőben Mayer Gréta és Székely Zója érdekelt, utóbbi a felemáskorlát fináléjában is szerepelni fog pénteken. 

Férfi egyéni összetett: 
1. Hasimoto Daiki (Japán) 85,131 pont 
2. Csang Po-heng (Kína) 84,333 
3. Noe Seifert (Svájc) 82,831 
...8. Mészáros Krisztofer 80,664

