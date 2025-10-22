Parádé! - Nyolcadik lett a vb-n a győri tornász

A tavalyi párizsi olimpián kilencedik Mészáros a 15. helyen került be a 24-es fináléba, és emellett majd a talaj pénteki döntőjében is érdekelt lesz. Szűcs Róbert tanítványa talajon 13,366, lólengésben 13,666, gyűrűn 12,866, ugrásban 13,500, korláton 13,600 és nyújtón 13,666 pontot kapott, így 80,664 pontja lett. A háromszoros olimpiai bajnok Hasimotónak ez volt az ötödik vb-címe.

Fotó: MTI/Mast Irham