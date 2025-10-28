2 órája
Közel 750 bringás hódította meg Pannonhalmát - fotók
A közelmúltban deres tájra kelt fel a nap a Sokorói-dombság vidékén. Szerencsére a reggeli zimankó nem tartott sokáig, és a Pannonhalmán összegyűlt, közel 750 kerékpáros már napsütéses, szélcsendes, kellemesen meleg időben indulhatott útnak az első alkalommal megrendezett Pannonhalma Ring teljesítménytúra három távján. Ahhoz azonban, hogy idáig eljussunk, közel egyéves szervezőmunka kellett a háttérben. Keöd Ágoston, a Bakony Racing Team tagjának írása.
A Ring kerékpáros teljesítménytúra-sorozat a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ közös kezdeményezése, mely országos szinten hívja kerékpárra az amatőr és hobbi bringásokat. A 2025-ös idényt a Pannonhalma Ring zárta.
Pannonhalma Ring - Győr közelében zárták a szezont a bringások
A pannonhalmi állomás 2025-ben a sorozat 12., egyben utolsó eseménye volt, és először szerepelt a célállomások között. A Sokorói-dombság térségében az elmúlt években nem volt olyan kerékpáros rendezvény, amely az amatőr tömegbázist szólította volna meg, így amikor a MAKETUSZ megkeresett minket, némi gondolkodás után, de igent mondtunk. Így a szervezésben a győri székhelyű, ám a Sokorói-dombsághoz ezer szállal kötődő Bakony Racing Team lett a MAKETUSZ helyi partnere.
Ezt követően megkezdődött a munka a három táv útvonalának kigondolásával, majd tavasszal elindult az engedélyeztetés, a szolgáltatók kiválasztása és az előkészületek sora. Mire beköszöntött a nyár, az esemény fő elemei már készen álltak, őszre pedig az apró részletek is a helyükre kerültek. Természetesen – ahogy minden első alkalommal – voltak kihívások, de végül minden szálat sikerült elvarrnunk az esemény előtti héten.
A többség 103 km-re szavazott
A nevezők száma folyamatosan nőtt, és október 18-án, szombat este már 692 előnevezést regisztrálhattunk – legnagyobb meglepetésünkre a többség a 103 kilométeres hosszú távot választotta. Vasárnap reggel a rajtközpontot hűvös, de napos időben állítottuk fel. Mire minden bringán rajtszám volt, már csak percek választottak el a tervezett 10 órás rajttól, és ekkor az idő is kellemesebbre fordult. Végül 742 résztvevő vágott neki jókedvűen a választott távnak.
A rövid és hosszú táv résztvevői a ravazdi erdészeti úton haladtak, amely október derekán talán a legszebb arcát mutatta: a napsütésben a smaragdzöldtől a mély bordóig játszottak a színek.
Közel 750 bringás hódította meg Pannonhalmát
Lilahagymás zsíros kenyér energiapótlásként
A hosszú táv első frissítőpontját Tényőn, az atombunker előtti pihenőnél alakítottuk ki, ahol Székely Rita polgármester és csapata meleg szívvel fogadta a bringásokat. Innen Gicre vezetett az út, ahol a Vock Kerékpár előtti tér, a hangulatos platánfákkal szegélyezett út szinte kerékpáros piknikhellyé vált. Itt már a rövidtávosok is csatlakoztak, miután Sokorópátkán átkelve szelték át a dombságot.
Győr környéki látnivalók
Innen a rövid táv Lázin keresztül, a Pannonhalmi-domb keleti oldalát megkerülve, Győrságon át vezetett vissza a célba, míg a hosszú távosok egy Bakony-alji kitérőt tettek Bakonyszentlászló és Réde érintésével egészen Bakonybánkig, ahol Nagyné Farkas Mariann Polgármesterasszony és csapata várta őket a kerékpáros pihenőben. A délutáni napsütésben jól esett a Pedró Pékség által sütött kenyérből készült lilahagymás zsíros kenyér, ami energiát adott az utolsó, Tápszentmiklóson keresztül vezető szakaszra.
Tárlatvezetés két keréken
A családok közben a 26 km-es családi távon kaptak tárlatvezetést Pannonhalma körül, egy látványos panorámaútvonalon, barátságos szintemelkedéssel.
Visszaérve a Porta parkolóba – ami a rajt és cél helyszínéül is szolgált –, a fáradt túrázók a Porta Étterem kiváló bolognai vagy zöldséges tésztájával tölthették fel kimerült glikogénraktáraikat, miközben a helyszínre kitelepülő Győri Állatmenhelyet is támogathatták adományaikkal vagy ajándéktárgyaik vásárlásával.
Az eseményt több önkormányzat és helyi vállalkozás is támogatta. A résztvevők biztonságáról a Pannonhalmi Rendőrőrs és Polgárőrség, valamint Ravazd, Lázi, Sokorópátka és Bakonyszentlászló polgárőrei gondoskodtak. A célba érkezőktől megszámlálhatatlan pozitív visszajelzést kaptunk, ami minden belefektetett munkát igazolt.
Kisebb horzsolásnál nagyobb baj nem történt
- Nem tagadjuk, a közel 750 résztvevő komoly kihívást jelentett számunkra – de ez egyben a Ring-sorozat és a korábbi helyszínek magas színvonalát is mutatja.
- Büszkék vagyunk rá, hogy ehhez mi is fel tudtunk nőni, és hogy a rendezvényt biztosító Misszió Mentőszolgálatnak mindössze egy kisebb horzsolás ellátásával volt dolga.
Hálás köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a Pannonhalma Ringen – legyenek akár bringások, segítők, önkéntesek vagy támogató partnerek. A rendezvény bebizonyította, hogy a Sokoró-dombság és környéke nemcsak gyönyörű, hanem ideális terepe is a kerékpározásnak. A táj változatossága, a kis forgalmú, panorámás utak, és a vendégszerető települések olyan potenciált rejtenek, amely még messze nincs teljesen kiaknázva. Bízunk benne, hogy ez az esemény csak az első lépés volt abba az irányba, hogy a térség a jövőben a hazai kerékpáros turizmus egyik ékkövévé váljon.