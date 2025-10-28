Közel 750 bringás hódította meg Pannonhalmát - fotók

A Ring kerékpáros teljesítménytúra-sorozat a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ közös kezdeményezése, mely országos szinten hívja kerékpárra az amatőr és hobbi bringásokat. A 2025-ös idényt a Pannonhalma Ring zárta.

A Pannonhalma Ringet több tucatnyi család is teljesítette.

Fotó: RONASIFOTO

Pannonhalma Ring - Győr közelében zárták a szezont a bringások

A pannonhalmi állomás 2025-ben a sorozat 12., egyben utolsó eseménye volt, és először szerepelt a célállomások között. A Sokorói-dombság térségében az elmúlt években nem volt olyan kerékpáros rendezvény, amely az amatőr tömegbázist szólította volna meg, így amikor a MAKETUSZ megkeresett minket, némi gondolkodás után, de igent mondtunk. Így a szervezésben a győri székhelyű, ám a Sokorói-dombsághoz ezer szállal kötődő Bakony Racing Team lett a MAKETUSZ helyi partnere.

Ezt követően megkezdődött a munka a három táv útvonalának kigondolásával, majd tavasszal elindult az engedélyeztetés, a szolgáltatók kiválasztása és az előkészületek sora. Mire beköszöntött a nyár, az esemény fő elemei már készen álltak, őszre pedig az apró részletek is a helyükre kerültek. Természetesen – ahogy minden első alkalommal – voltak kihívások, de végül minden szálat sikerült elvarrnunk az esemény előtti héten.

A többség 103 km-re szavazott

A nevezők száma folyamatosan nőtt, és október 18-án, szombat este már 692 előnevezést regisztrálhattunk – legnagyobb meglepetésünkre a többség a 103 kilométeres hosszú távot választotta. Vasárnap reggel a rajtközpontot hűvös, de napos időben állítottuk fel. Mire minden bringán rajtszám volt, már csak percek választottak el a tervezett 10 órás rajttól, és ekkor az idő is kellemesebbre fordult. Végül 742 résztvevő vágott neki jókedvűen a választott távnak.

A rövid és hosszú táv résztvevői a ravazdi erdészeti úton haladtak, amely október derekán talán a legszebb arcát mutatta: a napsütésben a smaragdzöldtől a mély bordóig játszottak a színek.