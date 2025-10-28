Palotaira, Orbánra, Csollányra és másokra emlékezett a MOB

Hagyományos halottak napi megemlékezését tartotta kedden a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB).

A Farkasréti temetőben, az olimpiai bajnokok emlékfalánál a sportvezetők mellett megjelentek egykori neves sportolók, köztük Sákovicsné Dömölky Lídia vívó, a győri születésű Szentmihályi Antal labdarúgó, Wladár Sándor és Hargitay András úszók.

Az olimpiai himnusz elhangzása után Gyulay Zsolt, a MOB elnöke kiemelte, hogy a magyarok számára az olimpizmus immár 130 éve valami különlegeset jelent. "A magyaroknak mindig többet jelentett egy olimpiai érem, a Rákosi korszakban például reményt adott, az önbecsülést erősítette" - fogalmazott. Megemlítette, hogy a MOB nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására. "316 olimpiai bajnokunk van, közülük 140 ma is köztünk él, a 176 eltávozottnak a neve pedig az emlékfalon szerepel. Megyénket érintve Orbán Árpád, Palotai Károly és Csollány Szilveszter neve szerepel a listán.