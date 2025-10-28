október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elhunyt olimpiai bajnokok

58 perce

Palotaira, Orbánra, Csollányra és másokra emlékezett a MOB

Címkék#győri#MOB#Szentmihályi Antal#Orbán

Kisalföld.hu
Palotaira, Orbánra, Csollányra és másokra emlékezett a MOB

Hagyományos halottak napi megemlékezését tartotta kedden a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB).

A Farkasréti temetőben, az olimpiai bajnokok emlékfalánál a sportvezetők mellett megjelentek egykori neves sportolók, köztük Sákovicsné Dömölky Lídia vívó, a győri születésű Szentmihályi Antal labdarúgó, Wladár Sándor és Hargitay András úszók.

Az olimpiai himnusz elhangzása után Gyulay Zsolt, a MOB elnöke kiemelte, hogy a magyarok számára az olimpizmus immár 130 éve valami különlegeset jelent. "A magyaroknak mindig többet jelentett egy olimpiai érem, a Rákosi korszakban például reményt adott, az önbecsülést erősítette" - fogalmazott. Megemlítette, hogy a MOB nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására. "316 olimpiai bajnokunk van, közülük 140 ma is köztünk él, a 176 eltávozottnak a neve pedig az emlékfalon szerepel. Megyénket érintve Orbán Árpád, Palotai Károly és Csollány Szilveszter neve szerepel a listán.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu