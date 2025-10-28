október 28., kedd

Gazdag hagyaték látható

33 perce

Palotai Károly-emlékkiállítás nyílt Győrött

Címkék#Palotai Károly#Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány#olimpia#Nemzeti Sport#bíró#győr

Az olimpiai bajnok labdarúgóra Palotai Károlyra emlékeztek és nyitottak kiállítást Győrben.

Kisalföld.hu

A Palotai 90 ünnepségsorozat részeként Győr önkormányzata és a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kuratóriuma Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó, világhírű játékvezető hagyatékából emlékkiállítást rendezett születésének 90. évfordulóján a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér helyiségében.

Palotai Károly
Az ETO csapata a DWS elleni győri meccs előtt. Az álló sorban balról a harmadik Palotai Károly.

 

Korábbi játékvezető-társai gondoltak rá, hogy a kilencvenedik évforduló kapcsán emlékezzünk meg Palotai Károlyról, mi pedig örömmel karoltuk fel az ötletet - mondja Pálfalvi Gábor, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kuratóriumának elnöke. - Azért is tettük,  mert Palotai Károly sportolóként, játék- és sportvezetőként Győrött ikonnak számít napjainkban is, másrészt tizenhárom éven keresztül az alapítványunk kuratóriumámak tiszteletre méltó elnöke volt. Az emlékoszlopavatás, az ETO-mérkőzésen történt megemlékezés után a kiállítás az ünnepségsorozat harmadik állomása. A színvonalas tárlat összeállítása N. Mészáros Júlia művészettörténész érdeme, aki hosszú évek óta a kuratóriumunk tagja.

A megnyitó ünnepségen Jakab János miniszterelnöki tanácsadó - aki játékosként is nagy tisztelője volt Palotai Károlynak - Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő sorait hozta.

A miniszterelnök gondolatait Keglovich László olimpiai bajnok olvasta fel. 

Vincze Ottó, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztálya tanácsadója, korábbi válogatott labdarúgó emlékezett meg Palotai Károlyról.

Köszöntötte a rendezvényt Juhász László, az MLSZ alelnöke, valamint Borsi Róbert, a győri önkormányzat kulturális tanácsnoka is.

A kiállítást Pintér Bence, Győr polgármestere nyitotta meg. 

A kiállítás gazdag anyagának csúcspontja a tokiói olimpiai aranyérme, amit utólag,  részben a győri szurkolók adományaiból, a NOB engedélyével csináltattak. Ezen kívül is számos relikvia által végigkövethető Palotai Károly játékospályafutása. Hasonlóan értékes a játékvezetői és a játékvezető ellenőri tevékenységét felidéző anyag is. A vitrinekben különböző érmék, ajándéktárgyak tárulnak a látogatók szeme elé. Helyet kaptak itt Palotai Károly polgári életben kapott kitüntetései is.

A kiállítás után pódium beszélgetést rendeztek Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Papp Győző, a Palotai az első magyar sztárbíró című kötet szerzője, Kőrös László és Bay Ferenc, Palotai Károly egykori játékvezető kollégái részvételével. A házigazda Pálfalvi Gábor volt.

Palotai Károly életútja

A bemutató időszaki kiállítás (Győr, Herman Ottó u. 22.) hétköznap 14 órától 18 óráig tart nyitva. Telefonon történő bejelentkezés esetén csoportok számára más időpontokban is kinyitják. A kiállítás a tervek szerint 2026 január végéig lesz látogatható.

 

