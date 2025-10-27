Palotai 90 kiállítás nyílik a győri könyvtárban

A Palotai 90 ünnepségsorozat részeként Győr önkormányzata és a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kuratóriuma Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó, világhírű játékvezető hagyatékából emlékkiállítást rendez születésének 90. évfordulóján.

Palotai Károly nemzetközi mérkőzéseinek egyike.

Helyszín: dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér (Győr, Herman Ottó u. 22.).

A megnyitó dőpontja: 2025. október 28., kedd, 17 óra.

Palotai Károly

az ETO jobbfedezeteként és a csapat kapitányaként 1963-ban magyar bajnoki címet szerzett. Ebben az esztendőben az országban az év legjobb labdarúgójának választották.

1964-ben, a tokiói olimpián a döntő kivételével minden mérkőzésen részt vett, s kitűnő irányítóképessége révén csapatával aranyérmet nyert. Palotai Károly tagja volt az ETO háromszoros Magyar Kupa-győztes együttesének (1965, 1966, 1967). A győri klub 1965-ben az ő vezérletével bejutott a Bajnokcsapatok Európa Kupája legjobb négy csapata közé.

Palotai Károly játékvezetői karrierje rendkívül impozáns. Tizenöt év alatt – 1969 és 1983 között – 215 magyar élvonalbeli és 28 válogatott mérkőzésen fújta a sípot, 1972-ben, 1976-ban két olimpián, 1980-ban Európa-bajnokságon, 1974-ben, 1978-ban és 1982-ben pedig világbajnokságon vezetett mérkőzéseket. Ő volt a sportág történetének első tartalék játékvezetője 1974-ben a világbajnoki döntőben, emellett az ő idejében létezett valamennyi típusú európai kupadöntőt is vezette, így az 1974/75-ös UEFA Kupa, az 1975/76-os és az 1980/1981-es Bajnokcsapatok Európa Kupája, 1978-ban a Szuperkupa, 1979-ben a Kupagyőztesek Európa Kupája döntőjét irányította.

