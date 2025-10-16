Feleségének adta fél veséjét: most Győrben padeleztek

Nagyon jó hangulatban telt a közelmúltban az MTC Padel Open a győri Marcal Teniszcentrumban. Az amatőr verseny iránt nagy volt az érdeklődés. Összesen három kategória volt: az amatőrök jellemzően most ismerkednek a sportággal, a középhaladóknál már kipróbált teniszjátékosok, fiatal tehetségek ellen léptek pályára, míg a haladók versenyén azok a játékosok játszottak, akik a profik kapujában állnak.

A győri Padel Open remek hangulatban telt.

Egész nap hosszú és látványos játszmákat láthatott a közönség. A sportágon látszik, hogy feljövőben van, és a Marcal Teniszcentrum tökéletes helyszíne volt ennek a rendezvénynek, a négy pályán megállás nélkül mentek a mérkőzések, a nagy küzdelmek. A szervezők mindent megtettek, hogy minden sportolót hasonló időmennyiséget töltsön a pályán, úgyhogy, aki kiesett, vigaszágon tovább is játszhatott.

Azt is fontos megemlíteni, hogy senki nem távozott üres kézzel. Az első három helyezett párost serleggel és virágcsokorral jutalmazták, míg az egyik támogató gondoskodott arról, hogy minden versenyző megkapja a vitamin adagját a rendezvény végén.

Külön színesítette a programot, hogy aznap volt a Szervátültetettek Világnapja, a szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy két párost is meghívjanak a rendezvényükre, akik a Győr-Moson-Sopron és Vas megyei Szervátültetettek Egyesületéből jöttek. Két házaspár jelentkezett játékra, ahol az egyik házaspárnak elképesztő sztorija van: a férj a fél veséjét adta a feleségének, amikor erre szükség volt, és bár nem egymás mellett, de versenyeztek ők is, és szép helyezést értek el.

A hangulatról a sokak által csak Balázs bácsinak ismert Bors Balázs gondoskodott.

Amit a padelről tudni érdemes