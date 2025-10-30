október 30., csütörtök

Alfonz névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvégi műsor

1 órája

Otthon játszik mindkét ETO, sajnos majdnem egyidőben

Címkék#Győri Audi ETO FC#hétvégi műsorrend#ETO FC

Érdemes lesz kimenni hétvégén a pályákra. Rengeteg futballmeccs szerepel a programban, de lesz kézi- és kosárlabda-mérkőzés is. Íme a vármegyét érintő hétvégi, hazai sportesemények.

Otthon játszik mindkét ETO, sajnos majdnem egyidőben

Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülhetnek a győri drukkerek.

Fotó: Krizsán Csaba

SZOMBAT, NOVEMBER 1

Labdarúgás, Fizz Liga, NB I: ETO FC–Paksi FC. Győr, ETO Park, 15.30 óra.
Vármegyei I. osztály: Abda–Koroncó, Kapuvár–Fertőszentmiklós, Győrújbarát–Credobus Tehetségközpont, Győrújfalu–Vitnyéd, 14 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Vámosszabadi–Nyúl, 13 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Hegyeshalom–Lébény, MITE–Kimle, 14 óra. Soproni csoport: Veszkény–Répcementi, SVSE–Rábatamási, 14 óra.
Vármegyi III. osztály, Győri B csoport: Kóny–Bágyogszovát, Börcs II–Rábaszentmihály, 14 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Halászi–Mosonszolnok, Bezenye–Öttevény, Hotel Lajta Park–Dunaszentpál, Püski–Dunasziget, Mosonszentmiklós II–Darnózseli, Győrzámoly–Mecsér, Győrladamér–MITE II, 14 óra. Soproni A csoport: Ágfalva–Jobaháza, 14 óra. Soproni B csoport: Hegykő–Fertőd, 14 óra.
Kézilabda, női Bajnokok Ligája: Audi ETO KC–Metz. Győr, Audi-aréna, 16 óra.
Kosárlabda, férfi NB I: Sopron KC–Kecskemét. Sopron, Novomatic-aréna, 18 óra.
Jégkorong, Andersen Liga: UNI Győr ETO HC–Worm Angels, Győri Egyetemi Jégsportközpont, 17.30 óra.

VASÁRNAP, NOVEMBER 2

Labdarúgás, NB III, Északnyugati csoport: ETO Akadémia–Komárom. Győr, ETO Park, 11 óra. Gyirmót FC Győr–Balatonfüred. Gyirmót, Alcufer Stadion, 15 óra.
Vármegyei I. osztály: Gyirmót FC Győr II–Csorna, 12.30 óra. Ménfőcsanak–Gönyű, Mezőörs–Bácsa, 14 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Pannonhalma–Tét, DAC-UP–Felpéc, Bőny–Győrújfalu II (zártkapus), Bácsa II–Győrszentiván, Kajárpéc–Börcs, Táp–Győrasszonyfa, 14 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró–Kunsziget, Máriakálnok–Hédervár, Dunakiliti–Levél, Mosonszentmiklós–Lipót, Jánossomorja–Rajka, 14 óra. Soproni csoport: Rábaszentandrás–SFAC, Nagycenk–Lövő, Farád–Szany, Beled–Petőháza, 14 óra.
Vármegyi III. osztály, Győri A csoport: Csikvánd–Tényő, Bakonyszentlászló–Veszprémvarsány, Gyömöre–Töltéstava, Pér–Sokorópátka, 14 óra. Győri B csoport: Nagyszentjános–Győrság, Enese–Abda II, 11 óra. Rábapatona–DAC 1912, Pázmándfalu– Győrújbarát II, Győrsövényház–Bajcs, 14 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Dunaszeg–Károlyháza, 14 óra. Soproni A csoport: Csapod–Osli, Kisfalud–Mihályi, Markotabödöge–Fertőrákos, Egyed–Vág, 14 óra. Soproni B csoport: Újkér–Himod, Rábakecöl–Pusztacsalád, 11 óra.  Nagylózs–Harka, Fertőendréd– Fertőszentmiklós II, Répcevis–Babót, Balf–Sopronhorpács, 14 óra.
Teke, NB I, Nyugat: Rába ETO Győr SE–Sárvári Kinizsi. Győr, Kristyán Zsuzsa teke csarnok, 11 óra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu