Otthon játszik mindkét ETO, sajnos majdnem egyidőben

SZOMBAT, NOVEMBER 1

Labdarúgás, Fizz Liga, NB I: ETO FC–Paksi FC. Győr, ETO Park, 15.30 óra.

Vármegyei I. osztály: Abda–Koroncó, Kapuvár–Fertőszentmiklós, Győrújbarát–Credobus Tehetségközpont, Győrújfalu–Vitnyéd, 14 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Vámosszabadi–Nyúl, 13 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Hegyeshalom–Lébény, MITE–Kimle, 14 óra. Soproni csoport: Veszkény–Répcementi, SVSE–Rábatamási, 14 óra.

Vármegyi III. osztály, Győri B csoport: Kóny–Bágyogszovát, Börcs II–Rábaszentmihály, 14 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Halászi–Mosonszolnok, Bezenye–Öttevény, Hotel Lajta Park–Dunaszentpál, Püski–Dunasziget, Mosonszentmiklós II–Darnózseli, Győrzámoly–Mecsér, Győrladamér–MITE II, 14 óra. Soproni A csoport: Ágfalva–Jobaháza, 14 óra. Soproni B csoport: Hegykő–Fertőd, 14 óra.

Kézilabda, női Bajnokok Ligája: Audi ETO KC–Metz. Győr, Audi-aréna, 16 óra.

Kosárlabda, férfi NB I: Sopron KC–Kecskemét. Sopron, Novomatic-aréna, 18 óra.

Jégkorong, Andersen Liga: UNI Győr ETO HC–Worm Angels, Győri Egyetemi Jégsportközpont, 17.30 óra.

VASÁRNAP, NOVEMBER 2

Labdarúgás, NB III, Északnyugati csoport: ETO Akadémia–Komárom. Győr, ETO Park, 11 óra. Gyirmót FC Győr–Balatonfüred. Gyirmót, Alcufer Stadion, 15 óra.

Vármegyei I. osztály: Gyirmót FC Győr II–Csorna, 12.30 óra. Ménfőcsanak–Gönyű, Mezőörs–Bácsa, 14 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Pannonhalma–Tét, DAC-UP–Felpéc, Bőny–Győrújfalu II (zártkapus), Bácsa II–Győrszentiván, Kajárpéc–Börcs, Táp–Győrasszonyfa, 14 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró–Kunsziget, Máriakálnok–Hédervár, Dunakiliti–Levél, Mosonszentmiklós–Lipót, Jánossomorja–Rajka, 14 óra. Soproni csoport: Rábaszentandrás–SFAC, Nagycenk–Lövő, Farád–Szany, Beled–Petőháza, 14 óra.

Vármegyi III. osztály, Győri A csoport: Csikvánd–Tényő, Bakonyszentlászló–Veszprémvarsány, Gyömöre–Töltéstava, Pér–Sokorópátka, 14 óra. Győri B csoport: Nagyszentjános–Győrság, Enese–Abda II, 11 óra. Rábapatona–DAC 1912, Pázmándfalu– Győrújbarát II, Győrsövényház–Bajcs, 14 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Dunaszeg–Károlyháza, 14 óra. Soproni A csoport: Csapod–Osli, Kisfalud–Mihályi, Markotabödöge–Fertőrákos, Egyed–Vág, 14 óra. Soproni B csoport: Újkér–Himod, Rábakecöl–Pusztacsalád, 11 óra. Nagylózs–Harka, Fertőendréd– Fertőszentmiklós II, Répcevis–Babót, Balf–Sopronhorpács, 14 óra.

Teke, NB I, Nyugat: Rába ETO Győr SE–Sárvári Kinizsi. Győr, Kristyán Zsuzsa teke csarnok, 11 óra.