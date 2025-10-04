Olimpia - nagyszerű magyar sikerek Sydney-ben, érzelmes emlékezés 25 év után

A magyar olimpiai csapat fantasztikusan szerepelve 8 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett 2000-ben Sydney-ben. Az olimpián összesen 199 ország 10.651 versenyzője vett részt. A sok szép nap közül is kiemelkedett 2000. október 1., a magyar sportolók ekkor összesen négy arany- és két ezüstérmet nyertek, ami azóta is hazai csúcsnak számít az olimpiák történetében.

Az olimpián szerepelt magyar női kézilabdacsapat megjelent tagjai a 2025-ös ünnepségen. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az olimpiát 2020. szeptember 15. és október 1. között rendezték meg az ausztrál nagyvárosban.

Kilenc versenyző képviselte Győrt Sydney-ben: Pálinger Katalin, Pigniczki Krisztina, Kulcsár Anita, Nagy Anikó, a Graboplast ETO kézilabdázói, Földingné Nagy Judit, Petráhn Barbara, Szeglet Zsolt, a Győri Dózsa atlétái, Kammerer Zoltán, a Győri VSE kajakozója és Remsei Mónika, a Győri Evezős Klub sportolója.

A Kisalföld címlapján 2000. szeptember 6-án.

Sopronból Németh Roland mondhatta magát olimpikonnak.

A leggyorsabb magyar soproni búcsúztatása.

A magyar küldöttség több részletben utazott Ausztráliába.

Kisalföld, 2000. szeptember 9.

Néhány csalódást keltő eredmény után az olimpia második versenynapján megszületett az első magyar érem - és mindjárt egy csodálatos aranyérem. A Honvéd-LNX párbajtőrözőnője, Nagy Tímea remek vívással, az elődöntőben és a döntőben is vesztes állásból fordítva végzett az élen.

A soproni születésű Márkus Erzsébet szerezte a magyar csapat első ezüstérmét. A szombathelyi súlyemelőnő csupán néhány dekával maradt le az olimpiai dobogó legfelső fokáról, eredménye megegyezett kínai ellenfeléével, aki végül könnyebb testsúlyának köszönheti a győzelmet. Márkus nagyszerűen versenyzett a 69 kilogrammosok között, szakításában 112,5 kilóval világcsúcsot állított fel, összetett eredménye 242,5 kilogramm volt.

Földingné Nagy Judit, a Győri Dózsa maratoni futója jelentősen megjavította az évi legjobb idejét, tizenhetedikként ért célba.

"Nagyon örülök, hogy sikerült teljesíteni a tervemet mind az időeredményemet, mind a helyezésemet illetően" - nyilatkozta a Kisalföldnek a helyszínről, az olimpiai faluból.

Mérei László, az atlétikai szövetség főtitkára elismerte, hogy eltaktikázták a 4x100-as férfiváltó előfutamát. A csúcstartó Németh Roland, akinek korábban Achilles-ín-sérülése volt, már jól van, együtt melegített a váltó tagjaival, de azt előzetesen eldöntötték a szakemberek, hogy az előfutamban nem indul. Arra számítottak, hogy nélküle is bejut az elődöntőbe a kvartett. De nem jutott. Mérei szerint optimális esetben, Németh Rolanddal kiegészülve, erős elődöntős, körülbelül 10-12. lehetett volna a magyar négyes. Korábban Némethet a váltó reménybeli sikere érdekében visszaléptették a 100 m-től.