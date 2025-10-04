1 órája
Olimpia - nagyszerű magyar sikerek Sydney-ben, érzelmes emlékezés 25 év után
A magyar csapat nagyszerű eredményeket ért el 2000-ben a Sydney-ben. Az olimpia negyedszázaddal ezelőtt ezekben a napokban, október 1-jén ért véget.
Kammerer Zoltán és Storcz Botond huszonöt évvel ezelőtt és napjainkban. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
A magyar olimpiai csapat fantasztikusan szerepelve 8 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett 2000-ben Sydney-ben. Az olimpián összesen 199 ország 10.651 versenyzője vett részt. A sok szép nap közül is kiemelkedett 2000. október 1., a magyar sportolók ekkor összesen négy arany- és két ezüstérmet nyertek, ami azóta is hazai csúcsnak számít az olimpiák történetében.
Az olimpiát 2020. szeptember 15. és október 1. között rendezték meg az ausztrál nagyvárosban.
Kilenc versenyző képviselte Győrt Sydney-ben: Pálinger Katalin, Pigniczki Krisztina, Kulcsár Anita, Nagy Anikó, a Graboplast ETO kézilabdázói, Földingné Nagy Judit, Petráhn Barbara, Szeglet Zsolt, a Győri Dózsa atlétái, Kammerer Zoltán, a Győri VSE kajakozója és Remsei Mónika, a Győri Evezős Klub sportolója.
Sopronból Németh Roland mondhatta magát olimpikonnak.
A magyar küldöttség több részletben utazott Ausztráliába.
Néhány csalódást keltő eredmény után az olimpia második versenynapján megszületett az első magyar érem - és mindjárt egy csodálatos aranyérem. A Honvéd-LNX párbajtőrözőnője, Nagy Tímea remek vívással, az elődöntőben és a döntőben is vesztes állásból fordítva végzett az élen.
A soproni születésű Márkus Erzsébet szerezte a magyar csapat első ezüstérmét. A szombathelyi súlyemelőnő csupán néhány dekával maradt le az olimpiai dobogó legfelső fokáról, eredménye megegyezett kínai ellenfeléével, aki végül könnyebb testsúlyának köszönheti a győzelmet. Márkus nagyszerűen versenyzett a 69 kilogrammosok között, szakításában 112,5 kilóval világcsúcsot állított fel, összetett eredménye 242,5 kilogramm volt.
Földingné Nagy Judit, a Győri Dózsa maratoni futója jelentősen megjavította az évi legjobb idejét, tizenhetedikként ért célba.
"Nagyon örülök, hogy sikerült teljesíteni a tervemet mind az időeredményemet, mind a helyezésemet illetően" - nyilatkozta a Kisalföldnek a helyszínről, az olimpiai faluból.
Mérei László, az atlétikai szövetség főtitkára elismerte, hogy eltaktikázták a 4x100-as férfiváltó előfutamát. A csúcstartó Németh Roland, akinek korábban Achilles-ín-sérülése volt, már jól van, együtt melegített a váltó tagjaival, de azt előzetesen eldöntötték a szakemberek, hogy az előfutamban nem indul. Arra számítottak, hogy nélküle is bejut az elődöntőbe a kvartett. De nem jutott. Mérei szerint optimális esetben, Németh Rolanddal kiegészülve, erős elődöntős, körülbelül 10-12. lehetett volna a magyar négyes. Korábban Némethet a váltó reménybeli sikere érdekében visszaléptették a 100 m-től.
A 191 tagú magyar olimpiai csapatban így a díjugrató Túri József (a lova, Superville bukott meg az egészségügyi kontrollon) után Németh Roland volt a második, aki ott volt Sydneyben, de nem állt rajthoz az olimpián.
Igaly Diána drámai szétlövés után a harmadik helyet szerezte meg női skeetben. Legnagyobb sportlövőreménységünk magabiztosan, a második helyen jutott a hatos döntőbe, ahol azonban hármat hibázott és így a mezőny legfiatalabbjával, az ausztrál Lonsdalelel szétlövésben kellett eldöntenie a bronzérem sorsát. Az ausztrál hibázott először, így Igaly 12 év után újra sportlövőérmet szerzett Magyarországnak.
Az olimpia zárónapja
fantasztikusra sikerült magyar szempontból. Aranyérmes lett a férfi vízilabdacsapat, a Kammerer Zoltán, Storcz Botond kajak 500 páros, a Horváth Gábor, Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos kajak 1000 négyes, Kolonics György kenu 500 egyes és a Novák Ferenc, Pulai Imre kenu 500 kettes.
Kammerer Zoltán, a Győri VSE kajakosa két aranyérmet szerzett: „Többekkel is beszéltem arról azok közül, akik egynél több olimpiát nyertek, hogy számukra melyik a legkedvesebb, melyiknek örülnek a leginkább. Szinte egybehangzóan állították, hogy az első megszerzésénél nagyobb érzés nincs, ami persze nem azt jelenti, hogy az azt követőekkel már nem boldog az ember. Dehogyisnem! Én azt mondom, mindkettőt ugyanúgy szeretem, mert mindkettőért én küzdöttem meg.”
A női kézilabda-válogatott ezüstérmesként tért haza. „Alighanem már a játékosok is feldolgozták magukban, hogy tulajdonképpen egy megnyertnek hitt döntőt buktak el az utolsó tizenhárom percben."
A magyar küldöttségen belül Győr is büszke lehetett sportolóira, hiszen a város képviselői két arany- és négy ezüstérmet szereztek Ausztráliában.
A sydney-i dobogósok közül hatan, Benedek Tibor, Csollány Szilveszter, Igaly Diána, Kolonics György, Kulcsár Anita és Veréb Krisztián sajnos már nincsenek az élők sorában.