Női Euroliga: A szünetig élt a remény, Juhász Dorkáéktól is kikapott a Sopron

Így látták a főszereplők:

Gáspár Dávid: – Nehéz mindig egy elvesztett mérkőzés után a pozitívumokat látni, de Dia nagyon jó értékeket emelt ki nyilatkozatában a játékunkból. Ebbe kell kapaszkodnunk! A mérkőzés is megmutatta azokat a területeket, melyek a korábbi két Euroliga-mérkőzésen is előjöttek. A fejlődési folyamat tart és a szándék az, hogy minden nap lépjünk előbbre. Biztos, hogy pár nap elteltével látni fogjuk, mik azok, amiknek örülni kell, de most még ez nehezebb. Gratulálok a Galatasaraynak, egyértelmű volt a fölénye és megérdemelt a győzelme!

Papp Klaudia: – Gratulálok ellenfelünknek, érvényesítették a fölényüket. A papírformának megfelelően alakult a végjáték, de büszke vagyok a csapatra! Az első húsz percben megszorongattuk őket, vezettünk is, voltak pozitívumok és olyan periódusok, melyek kifejezetten jól néztek ki. Ebből építkezni szeretnénk! Megyünk tovább és készülünk a következő mérkőzésre.

Ekrem Memnun: – Kemény mérkőzés volt, de az Euroligában nincs könnyű találkozó. Keményen, nagyon fókuszáltan kezdtünk, de utána elkövettünk hibákat, melyeket ellenfelünk kihasznált. A Sopron egy nagy tradícióval, kiváló rendszerrel rendelkező klub, melyet tisztelünk. Mi még újak vagyunk. Látszik, hogy sok területen kell még fejlődnünk. Ha ez sikerül, akkor jó pozícióban lehetünk. Egy folyamatban vagyunk, és a hibák számát csökkentenünk kell. Nagyon örülünk a győzelemnek!

Juhász Dorka: – Kemény mérkőzés volt, melyet keményen, nagyon jól kezdtünk, de a Sopron a ráérzett a ritmusra és nehézzé tette számunkra a mérkőzést. A félidőben átbeszéltük a dolgokat, hogy folytatnunk kell az elképzeléseink mentén a fizikális játékot a támadó-, és a védőtérfélen egyaránt. Egy tehetséges játékosokat felvonultató klub a Sopron, kiváló rendszerrel, és támogató szurkolókkal. Értékes győzelmet arattunk!

Forrás: sopronbasket.com