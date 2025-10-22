1 órája
Női Euroliga: A szünetig élt a remény, Juhász Dorkáéktól is kikapott a Sopron
A Sopron Basket hazai pályán 19 ponttal kikapott a Juhász Dorkával felálló török Galatasaraytól szerdán a női kosárlabda Euroliga harmadik fordulójában, így továbbra is nyeretlen.
Elmaradt a bravúr Sopronban.
Fotó: MTI/Tóth Zsombor
Sopron Basket–Galatasaray (török) 64–83 (13–18, 18–17, 18–30, 15–18)
Sopron, női Euroliga, B-csoport, 3. forduló, 1000 néző. V.: Dragojevics (montenegrói), Hodzic (német), Mendoza (spanyol)
Sopron: Mühl, Friskovec 11/6, Sinka-Pálinkás 2, Brooks 12/6, Wallack 2. Cs.: Sitku 5/3, Böröndy 4, PAPP K. 12/6, LACZKÓ 8, JEVTOVICS 8/3. Edző: Gáspár Dávid.
Galatasaray: OBLAK 13/9, YAMANER 7/3, SMALLS 12/6, JUHÁSZ 21/6, KUIER 9/3. Cs.: Fitik 7/3, Williams 4, Erdogan 4, Bayram 2, Yilmaz, Cidal 4/3, Gül. Edző: Ekrem Memnun.
Friskovec közel másfél kapkodással telt perc után a soproniaknak szerzett vezetést, Kuier triplájával fordított a Galata, amelynek előnyét ügyes leválás után Juhász növelte. Brooks büntetőivel próbált tapadni ellenfelére a Sopron kevés sikerrel. Alig túl a negyed derekán 11 ponttal elhúztak Juhász-Kuier kettős vezette vendégek a támadásban erőlködő, egyénieskedő hazaiak ellen. Több, mint 7 perc elteltével 4 pontnál járt a Sopron. Smalls hármasa és 18–4 után Papp két duplával s köztük egy triplával egymaga vezetett egy 7–0-s rohamot, amelyet Brooks „fejelt meg” a negyed végét jelző dudaszó pillanatában, így szorossá tette a mérkőzést a Sopron.
A második etap úgy indult, ahogy első véget ért - Brooks kosarával. Nem elhanyagolható különbség, hogy ezúttal dobása 3 pontot ért, tehát a Papp-Brooks duó egy 12–0-t „repesztve” 2 pontra hozta föl a zöld-sárgákat. Nem volt megállás, Friskovec egy jó bünetője és Sitku ügyes támadás végén bedobott szép triplája után már a hazaiaknál volt az előny, miközben a Galata szétesett, megzavarodott - megállt 18 ponton. Egészen Fitik triplájáig, amelyre azonnal felelt egy „sarki trojkával” a nem sokkal korábban beálló Jevtovics. Oblak sem akart lemaradni a triplavető versenyben, s válogatott viadalon a friss szlovén szövetségi kapitánynak kinevezett soproni szakvezető, Gáspár Dávid örült volna. Most azonban nem, ráadásul a hosszabb pihenő után visszatérő Juhász visszavette a vezetést a törököknek. A negyed derekán váltva dobták a kosarakat és vezettek a csapatok, majd egymás hibáiból éltek. A félidő vége Juhász és Smalls vezetésével inkább a vendégeké volt, Laczkó ügyes kosarakkal tartotta versenyben a magyar bajnokot. Szünetben 4 ponttal vezetett a Galata.
Ahogy a találkozó, a második félidő is kapkodó játékkal indult, és megint a Galata kapott előbb lábra. Juhász 2+1-es akciója és Yamaner 5 pontja után 12 ponta nőtt a különbség. A szünet utáni első hazai kosarat Jevtovics szerezte, amelyre a válogatott formában játszó Juhász triplával felelt. A negyed derekán váltva estek a kosarak, Brooks triplát is dobott de Juhász is egy újabbat, a Galata tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét. Smalls hármasa után 16 pontra nőtt a különbség, és ez megmaradt a negyed végéig A záró etap elején gyorsan 20 pontra nőtt a Galata előnye, ls ezzel eldőlt a találkozó. A Sopronnak az első félidőben volt egy remek rohama, és összességében valamit tovább javult a játéka, de továbbra is nyeretlenül utolsó a csoportjában.
Így látták a főszereplők:
Gáspár Dávid: – Nehéz mindig egy elvesztett mérkőzés után a pozitívumokat látni, de Dia nagyon jó értékeket emelt ki nyilatkozatában a játékunkból. Ebbe kell kapaszkodnunk! A mérkőzés is megmutatta azokat a területeket, melyek a korábbi két Euroliga-mérkőzésen is előjöttek. A fejlődési folyamat tart és a szándék az, hogy minden nap lépjünk előbbre. Biztos, hogy pár nap elteltével látni fogjuk, mik azok, amiknek örülni kell, de most még ez nehezebb. Gratulálok a Galatasaraynak, egyértelmű volt a fölénye és megérdemelt a győzelme!
Papp Klaudia: – Gratulálok ellenfelünknek, érvényesítették a fölényüket. A papírformának megfelelően alakult a végjáték, de büszke vagyok a csapatra! Az első húsz percben megszorongattuk őket, vezettünk is, voltak pozitívumok és olyan periódusok, melyek kifejezetten jól néztek ki. Ebből építkezni szeretnénk! Megyünk tovább és készülünk a következő mérkőzésre.
Ekrem Memnun: – Kemény mérkőzés volt, de az Euroligában nincs könnyű találkozó. Keményen, nagyon fókuszáltan kezdtünk, de utána elkövettünk hibákat, melyeket ellenfelünk kihasznált. A Sopron egy nagy tradícióval, kiváló rendszerrel rendelkező klub, melyet tisztelünk. Mi még újak vagyunk. Látszik, hogy sok területen kell még fejlődnünk. Ha ez sikerül, akkor jó pozícióban lehetünk. Egy folyamatban vagyunk, és a hibák számát csökkentenünk kell. Nagyon örülünk a győzelemnek!
Juhász Dorka: – Kemény mérkőzés volt, melyet keményen, nagyon jól kezdtünk, de a Sopron a ráérzett a ritmusra és nehézzé tette számunkra a mérkőzést. A félidőben átbeszéltük a dolgokat, hogy folytatnunk kell az elképzeléseink mentén a fizikális játékot a támadó-, és a védőtérfélen egyaránt. Egy tehetséges játékosokat felvonultató klub a Sopron, kiváló rendszerrel, és támogató szurkolókkal. Értékes győzelmet arattunk!
Forrás: sopronbasket.com